Casi di esclusione da un concorso pubblico

Quali sono le motivazioni che portano all’esclusione di un candidato da un concorso pubblico? Qui di seguito vi proponiamo la casistica delle situazioni più comuni:

Mancanza dei requisiti

Se il candidato non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dal bando, come il titolo di studio, l’età o altri criteri specifici, può essere escluso. Sul sito concorsipubblici.com si possono trovare tutti i bandi attualmente attivi con i dettagli dei requisiti richiesti. Presentazione di documenti incompleti o non validi

Se la documentazione richiesta (ad esempio: il curriculum vitae, la fotocopia del titolo di studio, certificati, ecc.) è incompleta, falsa o difforme, il candidato rischia l’esclusione. Errore nella compilazione della domanda

Un errore nel modulo di iscrizione o la mancata presentazione di alcuni documenti essenziali può comportare l’estromissione. Superamento delle scadenze

Se la domanda di partecipazione arriva dopo la scadenza, il candidato verrà escluso. Fallimento delle prove

Se il candidato non ottiene il punteggio minimo agli esami, può essere escluso. Non rispetto delle modalità di partecipazione

Gli errori commessi all’atto dell’iscrizione al concorso (l’invio di documenti in formato elettronico o la registrazione su un portale online) possono portare all’esclusione. Presentazione di documentazione falsa o mendace

L’uso di documenti falsificati o l’omissione di informazioni rilevanti può comportare l’eliminazione dal concorso.

Queste sono solo alcune delle cause di esclusione di un candidato da un concorso pubblico. Ciascun concorso contempla specifiche richieste nel bando, quindi diventa quanto mai fondamentale leggerne attentamente il testo e rispettarne scrupolosamente le prescrizioni.



Cosa fare in caso di esclusione da un concorso

A fronte dell’esclusione da un concorso pubblico occorre fare chiarezza su alcuni aspetti. Vediamo quali.

Verificare la motivazione dell’esclusione

Attenta rilettura del bando

Assicurarsi di aver compreso correttamente le condizioni di partecipazione e le ragioni per cui si è stati esclusi. Di solito, la motivazione viene fornita nei comunicati ufficiali o nelle notifiche.

Controllo della documentazione inviata

Può capitare che l’esclusione sia dovuta a un errore nella documentazione inviata (ad esempio un documento mancante o incompleto).

Contattare l’amministrazione del concorso

Se la causa dell’eliminazione dal concorso non è ancora chiara o si presume ci sia stato un errore non imputabile al proprio operato, ci si può rivolgere direttamente all’ente in questione. Oltre a precisi chiarimenti e/o verifiche, si può richiedere di presentare eventuali documenti aggiuntivi o correttivi.

Presentare un ricorso

Se si ritiene che l’esclusione dal concorso sia ingiusta o comunque ingiustificata, si può presentare un ricorso. Va fatto entro un certo lasso di tempo (in media 30 giorni dalla pubblicazione dell’esclusione), e dev’essere indirizzato all’amministrazione banditrice del concorso. Qualora la “bocciatura” sia stata decisa da una commissione, ci si può appellare a questa decisione. Il ricorso può riguardare:

Errori materiali (nel calcolo dei punteggi, nella valutazione dei documenti…)

(nel calcolo dei punteggi, nella valutazione dei documenti…) Interpretazione errata del bando

Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità

Ricorso al TAR

Se insoddisfatti del ricorso interno, ci si può rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Questo procedimento comporta però tempi e costi più lunghi e andrebbe considerato una volta percorse tutte le altre possibilità.

Rivedere la propria preparazione e la documentazione

Al di là dell’esito di eventuali ricorsi, un’esperienza negativa come quella dell’esclusione da un concorso dovrebbe sollecitare il candidato a chiedersi “cosa non ha funzionato”. Solo così sarà possibile evitare di ripetere gli stessi errori in futuro (ad esempio sul piano della preparazione o della documentazione richiesta). In ogni caso, la cosa più importante da fare è e resterà sempre la lettura scrupolosa del bando nonché delle comunicazioni ufficiali dell’ente, onde scoraggiare probabili esclusioni per ragioni tecniche o formali.