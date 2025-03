Caso rifiuti, Dercole: «Bonito da una risposta contraddittoria». Pronta «nuova comunicazione alla GdF»

«Dopo circa una settimana dalle polemiche sul doppio pagamento del trasporto dei rifiuti, Francesco Bonito dà una risposta falsa, contraddittoria e molto pericolosa ai fine amministrativi e penali». Cosi inizia la notte stampa del segretario cittadino cerignolano FI, che continua: «Il Sindaco inizia con fare deciso “fake news sul doppio pagamento del trasporto dei rifiuti”. Un modo piuttosto banale per cercare di dare in pasto ai giornali un titolo, ma in realtà dal rigo successivo inizia a smentire se stesso affermando di aver ordinato la trasferenza, ma in nome di una emergenza non meglio specificata». Prosegue Carlo Dercole, «Difatti, poi – questa emergenza – non viene ripresa in nessun atto pubblico. Poi addirittura afferma, senza rendersi conto della gravità delle sue parole, che queste somme sono in compensazione per servizi aggiuntivi che ha offerta la Teknoservice. Insomma, nel giro di pochi secondi passa dalle fake news a darci ragione su tutta la linea», sottolinea il segretario, che continua: «il Sindaco afferma cose che non esistono. La pubblica amministrazione parla con gli atti, e sfido Francesco Bonito e la sua Giunta a mostrare un atto, una determina, una ordinanza dove si parli di compensazione. Non la potranno mai mostrare perché non esiste. Non esiste compensazione, esiste solo la trasferenza che il Comune paga alla Ecodaunia pur non dovendola pagare perché l’ha già pagata alla Teknoservice».

Dercole aggiunge «parlare di compensazione è molto pericoloso perché c’è in atto una controversia con il vecchio gestore dei rifiuti, la Tekra, proprio su questo tema. E questa amministrazione cosa fa? Persevera e reitera il danno». Il forzista continua dicendo che «il Comune di Cerignola è tenuto a rispettare la gara d’appalto vinta dalla Teknoservice, nella quale è scritto che è Teknoservice a dover trasportare il rifiuto. E se la Teknoservice vuole effettuare la trasferenza è la Teknoservice che deve pagarla. Francesco Bonito con questo comunicato-suicida ammette che ha pagato con Tekra e continua a pagare con Teknoservice il trasporto due volte, ma soprattutto palesa una serie di irregolarità riguardo al capitolato della gara».

Conclude Dercole: «Il Sindaco ha cercato in maniera goffa di delegittimare tutti gli organi di stampa che hanno dato la notizia, di prendere in giro tutti i cerignolani che hanno capito bene l’intera faccenda. Bonito è un uomo solo che mente a se stesso. Per questo motivo ci sono gli elementi per una nuova comunicazione alla guardia di finanza; l’amministrazione ha ammesso di aver sbaglio e continua a sbagliare. Non ci sono più i presupposti per credere alla buona fede».