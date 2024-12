Castellaneta-Pallavolo Cerignola incontro clou, la Flv in casa contro Barletta

Ultimo turno prima della sosta per le Festività natalizie per i campionati di volley che vedono impegnati le nostre due formazioni femminili. Nell’undicesima giornata del girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola scende in campo oggi (ore 18) in casa della Greenergy Castellaneta, in una sfida di altissima classifica. La squadra allenata da Annagrazia Matera sabato scorso ha battuto 3-1 la Schola Sarmenti Nardò, ottenendo la terza vittoria consecutiva con il rafforzamento della terza posizione in classifica a quota 24. Nel match odierno, le fucsia faranno visita alla seconda forza del torneo, che ha collezionato 26 punti con un bilancio di nove vittorie ed una sola sconfitta. Il team tarantino, allenato dall’ex Davide Castellaneta, è fra i meglio assortiti del lotto, poiché nell’organico può disporre di giocatrici quali l’alzatrice Gemma, le attaccanti Ameri e Leone, la centrale Iacca e il libero Sollecito. L’unico stop è arrivato proprio fra le mura amiche in casa per mano di Matese in avvio di stagione, le biancorosse saranno determinate a mantenere il passo della battistrada Altamura. Per quanto riguarda la Mandwinery, l’obiettivo è esorcizzare un rendimento sinora negativo nei confronti con le altre concorrenti al vertice, visto che con le murgiane e con Matese sono arrivate due battute d’arresto.

Domani, al pala “Tatarella”, la Flv attende il Volley Barletta (ore 18) nel girone A di serie C: il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente impegno è stato autore di una pregevole e importante rimonta nel domicilio dell’Asem Bari vicecapolista. Le rossogialloblù hanno vinto sei delle ultime sette partite, nelle quali comunque sono sempre andate a punto: segno di regolarità e di meccanismi sempre più oliati nel gruppo. L’avversario di turno (neopromosso in categoria) scorrendo la graduatoria non sembra insormontabile, perché le barlettane sono penultime con 4 punti, avendo vinto solo in una circostanza e con nove sconfitte a completare lo score. Tuttavia sarà importante non sottovalutare le rivali guidate da Dinoia, che dispongono di elementi di comprovata esperienza come le attaccanti De Palo e Montenero, la centrale Mastropierro. Capitan Puro e compagne non possono permettersi cali di tensione e cercheranno fin da subito di tenere in mano le redini della contesa, per continuare una marcia soddisfacente e subito alle spalle delle compagini che occupano i piani alti.