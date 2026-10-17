Catalano e Sellaf contro il loro recente passato: l’Audace Cerignola attende il Savoia

Nella decima giornata del girone C di serie C, impegno casalingo per l’Audace Cerignola, che domani pomeriggio riceverà il Savoia con l’obiettivo di dare seguito alla vittoria dello scorso turno sul Crotone. I ragazzi di Raimondo Catalano infatti, sabato scorso hanno espugnato lo “Scida”, celebrando il ritorno al successo dopo quattro turni di digiuno: una prestazione tutto cuore e dedizione per i gialloblù, capaci di soffrire nel finale e resistere agli attacchi avversari per portare a casa il bottino pieno. L’Audace ha ritrovato gol e bottino pieno, dimostrando che i meccanismi offensivi possono coinvolgere ciascun elemento delle linee di movimento: sono già dieci infatti i marcatori diversi, al momento è Perlingieri a quota tre il cannoniere delle ‘cicogne’. Sarà una sfida del tutto speciale per Catalano e per il centrocampista francese Matiss Sellaf, perché entrambi a maggio hanno festeggiato la vittoria del campionato di serie D con i campani. Dolci amarcord a parte però, una volta che l’arbitro darà il via alla contesa le intenzioni si concentreranno nel prevalere sui rivali, mettendo eventualmente da parte ulteriori lunghezze in classifica, con il team del Tavoliere ormai stabilmente dalla parte sinistra della graduatoria. «Giocheremo contro una squadra con una identità precisa, che ci metterà in difficoltà. Hanno dalla loro grande intensità e riescono a far giocare male le rivali – ha precisato Catalano in conferenza stampa – e da parte nostra servirà la massima attenzione. Dovremo pensare esclusivamente al nostro percorso, senza badare alla classifica o a quello che sinora stiamo producendo, siamo ancora alle battute iniziali del torneo».

Per ciò che concerne l’undici da mandare in campo dall’inizio, sono in forse Gambale e Perlingieri, che proveranno ad essere recuperati: fermi ancora ai box Martinelli, Meli e Boccadamo. In ragione di tale quadro, si va verso la conferma degli effettivi schierati in Calabria, con Padula riferimento avanzato e la coppia Vinciguerra-D’Orazio a sostegno.

Tornato fra i professionisti ad undici anni dall’ultima apparizione, il Savoia sta conducendo un avvio di torneo positivo: sono 10 i punti totalizzati, con un bilancio complessivo di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Una settimana fa l’affermazione interna con l’Inter U23, prima ancora lo 0-0 esterno col Monopoli per una squadra che vive un momento di buona forma. In panchina è stato scelto il 35enne Alessandro Formisano (già in terza serie con Perugia e Pianese), mentre sul mercato il focus si è incentrato su calciatori giovani ma con alle spalle esperienze nella C ed altri più navigati. Fra i principali arrivi, ci sono: il portiere Bethers; i difensori Martina e Portanova; i centrocampisti Tumbarello e Alfieri; gli attaccanti Nepi, Yeboah, Di Massimo e D’Agostino. Appena sopra la zona playout, i biancoscudati comunque viaggiano alla media di più di un gol a partita: ne hanno realizzati 11, con Yeboah e Meola a tre centri ciascuno; discreto anche il rendimento della difesa, dodici le reti al passivo. Il modulo del club di Torre Annunziata sarà il 3-4-1-2: probabilmente Meola agirà alle spalle di Scotti e Nepi in prima linea.

L’ultimo precedente fra le due formazioni risale alla serie D 2018/19: il 12 marzo 2019, l’Audace si impose 2-0 grazie alle firme di Loiodice e Foggia. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Galiffi, della sezione di Alghero.