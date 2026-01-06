Contattaci al 3286684015
    Cede la pavimentazione stradale nella Terravecchia: danni ad un immobile, evacuata una famiglia

    I danni sono stati scoperti in seguito alla segnalazione di malfunzionamenti del sistema idrico e al rinvenimento di alcune perdite dalle tubature

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il 2026 è iniziato con una brutta sorpresa per gli abitanti della Terravecchia. Parte del manto stradale di Largo Gala ha ceduto di qualche centimetro, avvallandosi. Inoltre, i residenti dell’immobile adiacente sono stati evacuati perché sono state rinvenute delle lesioni sui portanti della loro abitazione.

    LA DINAMICA

    Dallo scorso fine settimana, gli abitanti del rione lamentavano problemi all’erogazione dell’acqua, con alcune abitazioni che erano rimaste addirittura completamente sfornite del servizio idrico. Sono intervenuti i tecnici della ditta subappaltatrice di AQP che, già durante le operazioni di geolocalizzazione, hanno immediatamente riscontrato la presenza di più perdite, tra cui una particolarmente grossa proprio a Largo Gala che è stata immediatamente riparata. Ciononostante, i problemi al sistema idrico persistevano anche in zone diverse del quartiere. Nella ricerca delle altre perdite, sempre a largo Gala, sono emersi un cedimento della pavimentazione stradale e delle lesioni ad un immobile adiacente. I Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune hanno ritenuto queste lesioni pericolose per l’incolumità dei residenti, che sono stati prontamente evacuati. Pare rientrata invece l’emergenza idrica, col servizio che è stato ripristinato in tutto il quartiere.

    L’ASSESSORE MERRA: “MONITORIAMO LA ZONA, ANCORA IGNOTE LE CAUSE DEI DANNI”

    Ai microfoni de Lanotiziaweb, l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Cerignola Vincenzo Merra, ha fatto il punto della situazione: «Allo stato, risultano dei danni solo ad un immobile privato, che verrà messo in sicurezza dai proprietari. Non si ravvisano criticità invece per la pavimentazione stradale. Messa in sicurezza l’area, i tecnici del Comune e dei privati coinvolti cercheranno di risalire alle cause delle lesioni all’immobile. Nel frattempo, monitoriamo la zona per prevenire il verificarsi di situazioni pericolose».

