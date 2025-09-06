Contattaci al 3286684015
    Celebrazione comunitaria del matrimonio di tre coppie nella Cattedrale di Cerignola

    Un'iniziativa speciale in occasione della festa patronale della Madonna di Ripalta

    Attualità

    Pubblicato il

    Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Nell’ambito dei preparativi per la festa in onore della Madonna di Ripalta, patrona della diocesi di Cerignola–Ascoli Satriano, spicca un’iniziativa dal profondo valore comunitario: la celebrazione congiunta di alcuni matrimoni, che si è tenuta nella Chiesa Cattedrale sabato 6 settembre alle ore 10.30. L’iniziativa nasce dal desiderio di sostenere le giovani coppie che spesso rimandano la celebrazione del matrimonio sacramentale a causa di difficoltà economiche o di una diffusa mentalità orientata a festeggiamenti sempre più sfarzosi. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo diocesano, con questa proposta desidera aiutare i giovani a riscoprire la gioia e la bellezza del Sacramento, vissuto nella semplicità e nella sobrietà, favorendo anche il ritorno alla partecipazione ai Sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia.

    Sono state tre le coppie che hanno pronunciato il loro “sì” davanti a Dio e alla Chiesa. Questo momento ha rappresentato anche un segno concreto del Giubileo ordinario della Speranza, che la Chiesa universale sta vivendo. La celebrazione comunitaria è stata aperta a tutta la comunità, in particolare ai familiari e agli amici degli sposi, che hanno voluto unirsi alla gioia delle giovani coppie. Dopo la celebrazione, la Deputazione Feste Patronali ha offerto un piccolo rinfresco agli sposi e ai testimoni, nei locali della Curia Vescovile. La celebrazione vuole essere un invito e un incoraggiamento anche per gli anni futuri, diventando una bella consuetudine per le coppie di Cerignola e degli altri paesi del territorio diocesano, che vogliono vivere in questo modo semplice e comunitario il loro matrimonio, avendo come data fissa il primo sabato di settembre. Agli sposi di quest’anno i nostri più cari auguri.

