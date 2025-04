Cera: «Dopo mia denuncia si è mosso finalmente qualcosa»

«Nei giorni scorsi ho denunciato pubblicamente le gravi anomalie riscontrate durante la mia ispezione presso l’Ospedale “Tatarella” di Cerignola: una risonanza magnetica inaugurata ma non funzionante e una sala operatoria nuova di zecca ancora inutilizzabile. Oggi prendo atto con soddisfazione di un fatto concreto: dopo la mia denuncia, qualcosa finalmente si è mosso. Mercoledì scorso è stato effettuato il collaudo tecnico della risonanza magnetica e ora l’apparecchiatura risulta finalmente operativa. Allo stesso modo, anche la sala operatoria oftalmologica, rimasta ferma per giorni nonostante le cerimonie inaugurali, è ora funzionante e in grado di accogliere i primi interventi. È la dimostrazione che il controllo, la vigilanza e il coraggio di dire la verità pubblicamente servono. Non si tratta di fare polemica, ma di pretendere che i servizi annunciati siano realmente a disposizione della comunità, non solo delle passerelle istituzionali». Così il consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, commenta l’attivazione dei servizi all’ospedale “Tatarella”, dopo le denuncia da lui stesso evidenziata la scorsa settimana.

«Se la denuncia pubblica è servita a sbloccare ciò che inspiegabilmente era fermo, allora continuerò a esercitare il mio ruolo con ancora maggiore determinazione. Perché la politica vera non si fa coi post celebrativi, ma con la voce di chi non si arrende davanti alle ingiustizie – prosegue Cera -. I cittadini meritano una sanità che funziona, non spot elettorali. E finché servirà, continuerò a vigilare. Con rispetto, ma senza fare sconti a nessuno».