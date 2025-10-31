Cercasi sorriso anche in campionato, il Cerignola riceve l’Atalanta Under 23

É un Audace Cerignola alla famelica ricerca di un risultato positivo, quello che affronterà domani pomeriggio l’Atalanta Under 23, nella dodicesima giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Vincenzo Maiuri mercoledì sera hanno passato il turno in coppa Italia di categoria, prevalendo 2-1 sul Casarano e conquistando l’accesso agli ottavi di finale: interrotta così una serie negativa e che può servire da iniezione di fiducia per l’importante match ormai alle porte. In campionato infatti, gli ofantini sono reduci da quattro ko consecutivi, con lo scivolamento in classifica nella zone paludose dei playout: in un torneo che si sta caratterizzando per il grande equilibrio generale, è assolutamente necessario ribaltare il trend magro delle ultime settimane, per aumentare il livello della serenità e della gestione complessiva dell’ambiente. Così come è prioritario far tornare il terreno di gioco amico quale fortino quasi inespugnabile, perché in sei esibizioni nell’impianto di via Napoli è arrivata solamente una vittoria, peraltro con il Siracusa fanalino di coda. Le buone impressioni suscitate da alcuni protagonisti del successo infrasettimanale (Ballabile, Ruggiero, Parlato su tutti) potrebbero fornire ed ampliare nel caso il ventaglio di soluzioni durante le gare, offrendo maggiore profondità alla rosa. Intanto, il tecnico gialloblù è tornato a parlare in conferenza, determinando così la fine del silenzio stampa che perdurava dalla sconfitta con la Cavese. «L’umore è in rialzo, l’avanzamento in Coppa ha riportato un po’ di entusiasmo al gruppo. Ci avviciniamo bene all’incontro, chiaro che vogliamo fare bene. Sono contento anche della voglia espressa da chi ha giocato mercoledì – ha spiegato – perché segno di compattezza e che ognuno è al servizio dell’altro in squadra».

Dopo il robusto turnover osservato nella manifestazione tricolore, la formazione dovrebbe ritrovare i suoi principali protagonisti: si vedrà se l’allenatore milanese proporrà nuovamente il 3-5-2 o se si affiderà al 3-4-2-1 visto nella trasferta siciliana. Fra i pali ancora Iliev, poiché Greco è indisponibile, out pure Ligi in difesa. Martinelli prova a strappare una convocazione, ripresosi dall’infortunio ad un polpaccio: davanti potrebbe partire Cuppone.

Finita nel raggruppamento meridionale a seguito della rotazione con le altre seconde squadre di A, l’Atalanta Under 23 occupa la nona posizione in graduatoria con 14 punti ed uno score complessivo di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. In panchina siede Salvatore Bocchetti, l’organico ha mantenuto diversi protagonisti della stagione precedente, in cui i bergamaschi si sono spinti sino ai quarti di finale playoff. Da Obric a Bergonzi, passando per Panada, Cassa, Vavassori solo per citarne alcuni. Fra i volti nuovi invece: i cavalli di ritorno Cortinovis e Cissè; Plaia, Levak e Misitano arrivati dalla Roma, Papadopoulos dal Genoa. Anche i nerazzurri hanno centrato gli ottavi in coppa (eliminato l’Alcione Milano) e provengono da tre affermazioni consecutive in campionato contro Cosenza, Trapani e Picerno: una striscia che unita al pareggio interno col Foggia, ha riscattato un avvio non proprio esaltante. Vavassori con cinque centri è il miglior marcatore degli orobici, che si schiereranno con il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2, a seconda delle scelte che detterà Bocchetti.

Le due compagini si sono affrontate proprio nei quarti di finale playoff della scorsa stagione, come si diceva: il 2-2 del 21 maggio 2025 (reti gialloblù di Salvemini e Volpe) consegnò al Cerignola il pass per le semifinali. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mastrodomenico, della sezione di Matera.