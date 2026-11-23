Diciassette professionisti della gastronomia, un menu condiviso e un appuntamento che lega Cerignola alla mobilitazione contro la violenza sulle donne. Mercoledì 25 novembre 2026, a Villa Torre Quarto, torna “Vito Losciale and Friends”, l’evento ideato dallo chef Vito Losciale e giunto alla seconda edizione. La data coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla quale sarà dedicata l’iniziativa.

Al centro della serata ci sarà l’associazione Impegno Donna, con la dottoressa Laura Gallucci. Il suo coinvolgimento porterà l’attenzione sull’ascolto, sulla prevenzione e sul sostegno alle donne che vivono situazioni di violenza: temi che richiedono una rete territoriale capace di accompagnarle e contrastarne l’isolamento.

Il programma prevede anche un momento simbolico: rappresentanti dell’associazione, cuoche del territorio e familiari degli chef saranno accolte come ospiti d’onore e servite dagli stessi professionisti della cucina. A condurre l’appuntamento sarà Eulalia Lozupone, giornalista e conduttrice di Radio Norba. È annunciata inoltre la partecipazione dell’IISS “Giuseppe Pavoncelli”, che darà spazio alla dimensione educativa dell’iniziativa e al coinvolgimento dei giovani.

Il percorso gastronomico a 34 mani riunirà cuochi, panificatori e pasticceri: insieme a Losciale parteciperanno Giovanni Falagario, Michele Cellamaro, Fulvio Petroli, Rosario Didonna, Leonardo Vescera, Massimo Ferosi, Michele Iaconeta, Gegè Mangano, Michele Azzolini, Giuseppe Boccasini, Domenico Lampedecchia, Michele Impagnatiello, Celso Laforgia, Carlo De Lucia, Nico Marzocca e Gerardo Ladogana. Prodotti pugliesi e filiera corta saranno al centro delle proposte della serata.

Per Losciale l’evento rappresenta anche un omaggio a Cerignola, la città che lo accoglie da vent’anni. Un legame personale che diventa occasione di partecipazione collettiva, mettendo attorno alla stessa tavola ristorazione, associazionismo e scuola. Il valore dell’appuntamento si misurerà nella capacità di richiamare attenzione su un impegno che deve proseguire anche dopo il 25 novembre: riconoscere la violenza e sostenere chi la subisce.