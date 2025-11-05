Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa di preparazione alla festa di San Leonardo. La celebrazione delle ore 19:00 è presieduta da don Cosimo Schena, sacerdote brindisino e il prete più seguito d’Italia sui social, punto di riferimento spirituale con una comunità estesa anche all’estero. L’appuntamento si inserisce nel cammino che conduce alla festa di San Leonardo, momento molto sentito dalla comunità locale e dedicato alla preghiera, alla libertà interiore e alla meditazione spirituale. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo
Oggi alle ore 19 celebrazione eucaristica in parrocchia
