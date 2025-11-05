Contattaci al 3286684015
    HomeNotizieAttualitàCerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la...

    Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo

    Oggi alle ore 19 celebrazione eucaristica in parrocchia

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa di preparazione alla festa di San Leonardo. La celebrazione delle ore 19:00 è presieduta da don Cosimo Schena, sacerdote brindisino e il prete più seguito d’Italia sui social, punto di riferimento spirituale con una comunità estesa anche all’estero. L’appuntamento si inserisce nel cammino che conduce alla festa di San Leonardo, momento molto sentito dalla comunità locale e dedicato alla preghiera, alla libertà interiore e alla meditazione spirituale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

