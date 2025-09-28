Contattaci al 3286684015
    Cerignola, accoglienza molto buona per la “Mille e 118 miglia del soccorso”

    La tappa ofantina della carovana volta a promuovere primo soccorso, sicurezza stradale e volontariato si è svolta nel pomeriggio di ieri in Piazza Duomo

    da Gioacchino Matrella
    Una partecipazione sempre crescente, quella che ha fatto registrare la comunità di Cerignola nei riguardi della “Mille e 118 Miglia del Soccorso”, manifestazione nazionale promossa dalla Fondazione Perez-Koskowska e da La Sorgente Onlus, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Cerignola. Si tratta di una iniziativa formativa e di sensibilizzazione “on the road” nata dalla visione del dottor Cristian Manuel Perez, medico anestesista, rianimatore e con un curriculum da volontario sulle autoambulanze e ricco in ambito professionale internazionale (ha operato in Afghanistan negli ospedali di Herat e Kabul). Giunta alla sua IX edizione, la Mille e 118 miglia del Soccorso è partita da Bologna facendo tappa a Cerignola per la terza volta (dopo le edizioni 2017 e 2018), dove ha riscosso l’adesione di Amministrazione Comunale, Polizia Municipale, Protezione Civile e Croce Rossa, insieme all’Associazione Polizia di Stato, all’Associazione Croce Blu, all’OER di Canosa di Puglia e altre realtà sportive e sociali locali.

    In Piazza Duomo, location dell’evento nel pomeriggio di sabato 27 settembre, si sono svolte simulazioni di emergenza che hanno dato origine a dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare i cittadini sulla cultura del primo soccorso, della sicurezza, del volontariato e della solidarietà. «A Cerignola ho ritrovato una comunità cresciuta, dove il volontariato non manca – afferma il dottor Perez a lanotiziaweb.it -. Mentre in altri posti c’è un sentore di qualcosa che purtroppo sta scemando, qui da voi c’è un cuore pulsante, con il numero di volontari che va sempre aumentando. A Cerignola ci sentiamo a casa, anche perché è stata una delle tappe principali della prima edizione del nostro giro». Uno dei punti focali della missione del dottor Perez, e della sua numerosa squadra, è il tema sempre caldo della sicurezza stradale: «Purtroppo la tecnologia, che sicuramente è un elemento di grande aiuto, a volte porta a distrarci alla guida. E non è l’unico pericolo! Ci sono vizi come quelli dell’alcol e delle droghe, senza dimenticare l’eccessivo stress da lavoro che porta alla stanchezza: tutte cose che possono trasformare le nostre automobili in armi, che rischiano di causare danni irreparabili. Cerchiamo quindi di insegnare cosa bisogna fare alla guida, così come sapere cosa fare nei casi di necessità. Forniamo delle informazioni sul primo soccorso sia internistico che traumatologico, su cosa fare e soprattutto cosa non fare se ci si trova in certe situazioni».

    Nozioni, queste, che si rivolgono a un’utenza che parte fin dalla giovanissima età, attraverso incontri nelle scuole: «Raggiungiamo anche le scuole primarie, perché crediamo che i bambini rappresentino il futuro – sottolinea Perez -. Anch’io da bambino ho imparato da mio padre cosa significasse credere nella civiltà e nella cultura del primo soccorso. Attraverso la Fondazione che porta il suo nome (la Fondazione Perez-Koskowska, ndr), vogliamo farci portavoce di cultura, di sicurezza, di senso civico. Non solo in Italia, ma prossimamente andando oltre i confini nazionali». Nel 2026 la carovana della ‘’Mille e 118 Miglia del Soccorso’’ partirà alla volta del Perù per portare il suo format anche in un contesto internazionale. L’evento prende il nome di “Primeros Auxilios en Pista” e sarà un’opportunità di contatto fra culture diverse, come illustratoci dal dottor Gerson Gutiérrez, rappresentante dei cittadini peruviani a Bologna: «Siamo felici della collaborazione nata con il dottor Perez e la sua Fondazione. Grazie a loro raggiungeremo il Perù, dove si percorreranno 1500 km per portare messaggi di primaria importanza come il primo soccorso e la sicurezza stradale. In Perù troveremo tante persone pronte ad accogliere e a rilanciare questi messaggi».

