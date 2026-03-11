Cerignola, al via il piano straordinario di disinfestazione e derattizzazione

Prevenire invece di rincorrere l’emergenza. È questo l’obiettivo del nuovo piano di igiene urbana stilato dall’amministrazione comunale di Cerignola. Un programma potenziato, frutto del lavoro coordinato tra l’Ufficio Ambiente e la ditta incaricata, con un numero maggiore di interventi rispetto al passato. Il calendario 2026 delle operazioni di disinfestazione (antilarvale e adulticida) e derattizzazione partirà ufficialmente oggi 11 marzo e proseguirà fino a ottobre. “Non ci siamo limitati all’ordinario, abbiamo predisposto un calendario potenziato con cicli mirati di interventi adulticidi e antilarvali. La vera novità è l’approccio strategico: iniziamo in anticipo rispetto alla stagione estiva per colpire il problema alla radice”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza. Il piano prevede un’attenzione specifica per il Borgo Antico, zona che per conformazione e valore storico richiede cure particolari. Da lì, l’azione si estenderà gradualmente a tutto il territorio comunale. Fondamentale sarà inoltre la sinergia con Acquedotto Pugliese (AQP) e la ditta Gimar incaricata del servizio: l’azione sarà coordinata sia per la rete di fogna bianca che per la fogna nera, garantendo una copertura totale del sottosuolo urbano.

L’efficacia del piano pubblico dipende però anche dalla collaborazione dei privati. L’amministrazione invita residenti e amministratori di condominio a intervenire simultaneamente nelle proprietà private con prodotti specifici (gel, esche e repellenti). “Le istituzioni funzionano quando lavorano insieme e quando c’è il supporto dei cittadini. Su igiene e sicurezza non si improvvisa: si programma e si agisce”, ha dichiarato l’assessore Sforza. Per garantire la massima sicurezza, il calendario dettagliato degli interventi sarà pubblicato e aggiornato costantemente. I cittadini saranno informati con almeno 24 ore di anticipo su date e strade interessate, così da poter adottare le semplici precauzioni previste durante le operazioni. Queste, in sintesi, le prime date della disinfestazione a Cerignola:

* 11 marzo: antilarvale

* 08 aprile: adulticida

* 15 aprile: antilarvale

* 22 aprile: adulticida

* 06 maggio: adulticida.