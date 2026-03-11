Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàCerignola, al via il piano straordinario di disinfestazione e derattizzazione

    Cerignola, al via il piano straordinario di disinfestazione e derattizzazione

    L’amministrazione comunale potenzia gli interventi: sinergia con AQP e focus sul Borgo Antico. Il calendario partirà oggi 11 marzo

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Prevenire invece di rincorrere l’emergenza. È questo l’obiettivo del nuovo piano di igiene urbana stilato dall’amministrazione comunale di Cerignola. Un programma potenziato, frutto del lavoro coordinato tra l’Ufficio Ambiente e la ditta incaricata, con un numero maggiore di interventi rispetto al passato. Il calendario 2026 delle operazioni di disinfestazione (antilarvale e adulticida) e derattizzazione partirà ufficialmente oggi 11 marzo e proseguirà fino a ottobre. “Non ci siamo limitati all’ordinario, abbiamo predisposto un calendario potenziato con cicli mirati di interventi adulticidi e antilarvali. La vera novità è l’approccio strategico: iniziamo in anticipo rispetto alla stagione estiva per colpire il problema alla radice”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza. Il piano prevede un’attenzione specifica per il Borgo Antico, zona che per conformazione e valore storico richiede cure particolari. Da lì, l’azione si estenderà gradualmente a tutto il territorio comunale. Fondamentale sarà inoltre la sinergia con Acquedotto Pugliese (AQP) e la ditta Gimar incaricata del servizio: l’azione sarà coordinata sia per la rete di fogna bianca che per la fogna nera, garantendo una copertura totale del sottosuolo urbano.

    L’efficacia del piano pubblico dipende però anche dalla collaborazione dei privati. L’amministrazione invita residenti e amministratori di condominio a intervenire simultaneamente nelle proprietà private con prodotti specifici (gel, esche e repellenti). “Le istituzioni funzionano quando lavorano insieme e quando c’è il supporto dei cittadini. Su igiene e sicurezza non si improvvisa: si programma e si agisce”, ha dichiarato l’assessore Sforza. Per garantire la massima sicurezza, il calendario dettagliato degli interventi sarà pubblicato e aggiornato costantemente. I cittadini saranno informati con almeno 24 ore di anticipo su date e strade interessate, così da poter adottare le semplici precauzioni previste durante le operazioni. Queste, in sintesi, le prime date della disinfestazione a Cerignola:

    * 11 marzo: antilarvale

    * 08 aprile: adulticida

    * 15 aprile: antilarvale

    * 22 aprile: adulticida

    * 06 maggio: adulticida.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...
    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...
    Attualità

    Cerignola, partecipazione e applausi per ‘Armonie del Cuore’

    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo...
    Calcio

    Una autorete costringe alla resa il Cerignola sul campo dell’Atalanta Under 23

    Un tempo a testa, ma il Cerignola deve inchinarsi ad una autorete, uscendo a...
    Attualità

    Una reliquia autentica di San Francesco a Cerignola

    In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, diversi frati francescani verranno...
    Politica

    Nasce “Cerignola Futura”: il nuovo progetto civico per le Amministrative 2027

    Il panorama politico di Cerignola si arricchisce di una nuova realtà: nasce Cerignola Futura,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...
    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...
    Attualità

    Cerignola, partecipazione e applausi per ‘Armonie del Cuore’

    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)