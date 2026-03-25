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    HomeNotizieAttualitàCerignola: al via la XXII edizione della "Passio Christi"

    Cerignola: al via la XXII edizione della “Passio Christi”

    Domani pomeriggio (ore 18.30) alla parrocchia della B.V.M. del Buon Consiglio la conferenza stampa di presentazione della rappresentazione che andrà in scena domenica 29

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
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    La comunità di Cerignola si prepara a vivere un appuntamento di grande rilievo con la fede e la storia. La Parrocchia B.V.M. del Buon Consiglio e il Circolo Oratorio ANSPI Carlo Acutis, annunciano la XXII edizione della “Passio Christi”, la sacra rappresentazione che coinvolge la cittadinanza in un cammino di profonda spiritualità tra i luoghi simbolo della città. Per illustrare i dettagli, le novità e il messaggio pastorale di questa edizione, gli organi di stampa, i giornalisti e la cittadinanza sono invitati alla conferenza stampa di presentazione che si terrà domani, 26 marzo, alle ore 18.30 presso il salone della parrocchia B.V.M. del Buon Consiglio in Cerignola. L’incontro vedrà la partecipazione dei responsabili organizzativi e dei rappresentanti istituzionali per svelare i particolari del percorso che, partendo da Piazza Duomo, attraverserà i vicoli della Terra Vecchia per culminare alla suggestiva scena della crocifissione presso il Piano delle Fosse, sito storico d’eccezione della nostra comunità. La “Passio Christi” è un momento di identità collettiva che unisce arte, tradizione e devozione, trasformando il paesaggio urbano in un palcoscenico a cielo aperto.

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