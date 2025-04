Cerignola, al via l’VIII Settimana Sociale Diocesana con Marco Bentivogli

L’edizione 2025 della Settimana Sociale Diocesana, la serie di incontri organizzata dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano in collaborazione con l’Ufficio Caritas e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, ha iniziato i lavori nella serata di lunedì 28 aprile. L’evento inaugurale (svoltosi all’Episcopio) è stato un seminario dal titolo «Intelligenza Artificiale: quale impatto sul lavoro», tenuto da una delle massime personalità in materia a livello nazionale: si tratta del sindacalista e attivista Marco Bentivogli, esperto di politiche di innovazione e lavoro e coordinatore di BASE Italia.

L’incontro, introdotto dal dott. Gaetano Panunzio, direttore della PSL della Diocesi, con gli onori di casa del vicario diocesano Mons. Vincenzo D’Ercole e moderato da Gioacchino Matrella de lanotiziaweb.it, ha visto Bentivogli condurre l’uditorio in un interessante itinerario in questo complesso tema. Si è partiti dall’eredità lasciataci in merito da Papa Francesco, allorquando nel G7 tenutosi nel 2024 in Puglia pose l’accento su un uso di questi nuovi strumenti che non può prescindere dal bene comune (parlando di “Algoretica”) e di come, con il suo proverbiale umorismo, non esisteranno mai IA capaci di «chiudere un panzerotto usando la forchetta». Nella sua appassionante lectio, Bentivogli smonta diversi luoghi comuni. L’incremento dell’IA non significa affatto la fine del lavoro, tutt’altro: «È una fake news. Per dei posti di lavoro destinati a scomparire, ve ne sono altri che si generano». Siamo ormai alla vigilia di quella che può definirsi a tutti gli effetti una “Rivoluzione Industriale 5.0”, con macchine chiamate non solo a superare i limiti fisici ma anche quelli cognitivi del lavoratore. «Siamo dentro una storia che ha cambiato velocità», spiega Bentivogli, che però punta il dito verso quella che definisce come «un’ingiusta clessidra: crescono il cosiddetto ‘lavoro povero’ ma anche il ‘lavoro scelto e di qualità’, cala però il ‘lavoro medio’».

Sfatando un altro falso mito, il sindacalista illustra come «la tecnologia abbia eroso le mansioni abitudinarie e ripetitive non solo operaie, ma anche quelle nei ruoli a maggiore ingaggio cognitivo». Il digitale ha scongelato i vecchi standard di spazio, tempo e lavoro, per cui ogni ‘nostalgia’ per le giornate medie lavorative del passato è ormai anacronistica. Occorrono invece figure che ristrutturino la giornata del lavoratore odierno, che Bentivogli chiama «architetti del lavoro». Si giunge quindi all’algoritmo, che l’esperto indica come una sorta di ricetta da somministrare alla macchina affinché risolva un problema. Al giorno d’oggi sono decisamente cambiati due aspetti: la capacità di immagazzinare dati e la velocità di elaborarli. Circa l’Intelligenza Artificiale, Bentivogli sottolinea che «è un’intelligenza non intelligente, che non ha sensibilità, né emotività, né coscienza». Un ulteriore motivo per raffreddare gli animi accesi per «l’ossessione della sostituzione umana».

È fondamentale approcciarsi all’IA con le dovute competenze, ma in questo senso l’Italia è oggi molto al di sotto della media dei Paesi OCSE. In conclusione, Marco Bentivogli lancia quella che è la sua sfida, una sfida che è soprattutto educativa nei confronti dell’Intelligenza Artificiale. Una delle strade da battere è quella dell’integrazione del sapere tecnico (hard skills) con quello umanistico (human skills), perché il rischio di un impoverimento cerebrale (deskilling) è dietro l’angolo, specie se si delega sempre alle macchine. «La sfida è quella di coltivare l’utilizzo della tecnologia, ma soprattutto le abilità umane».

Questo slideshow richiede JavaScript.