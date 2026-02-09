Cerignola alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano: prima partecipazione assoluta per la città

Per la prima volta il Comune di Cerignola parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, la vetrina mondiale più importante per promuovere e valorizzare il volto delle proprie comunità. Un traguardo significativo che segna un nuovo passo nel percorso di valorizzazione e promozione dell’offerta turistica cittadina. Il 12 febbraio, all’interno del padiglione della Regione Puglia, l’amministrazione comunale presenterà una proposta turistica che metterà in luce il patrimonio storico, culturale, enogastronomico e identitario della città, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento all’interno dei circuiti turistici regionali e nazionali.

“La presenza alla BIT di Milano rappresenta un momento storico non solo per Cerignola ma per un intero tessuto territoriale ed economico. È la prima volta che la nostra città prende parte a una manifestazione di questa portata, a conferma di un lavoro avviato da tempo dall’amministrazione comunale, portato avanti con caparbietà. Abbiamo scelto di partire dall’ascolto incontrando associazioni, operatori e stakeholder del territorio, per costruire insieme un’offerta turistica credibile, condivisa e sostenibile. La strada è lunga, ne siamo consapevoli, ma occorre guardare a Cerignola come meta di un turismo lento e sostenibile”, ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Cicolella. Un percorso che nasce dal confronto e dalla collaborazione con il tessuto locale impegnato nel settore turistico e culturale e che oggi trova una vetrina prestigiosa per raccontare Cerignola a un pubblico ampio e qualificato: dall’Oliva Bella di Cerignola al recente traguardo della Via Appia come bene UNESCO, di cui Cerignola conserva un’importante testimonianza, passando per laboratori innovativi antimafia e il passaggio della Via Francigena.

“Essere presenti alla BIT significa affermare con forza che Cerignola è pronta a giocare un ruolo attivo nelle politiche di sviluppo turistico della Puglia. È un risultato che testimonia la visione di questa amministrazione e la volontà di investire su un settore strategico per la crescita economica e occupazionale della città. La promozione turistica non è un’azione estemporanea, ma un processo strutturato che guarda al futuro”, ha sottolineato il Sindaco Francesco Bonito. La partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano si inserisce, dunque, in una strategia più ampia di rilancio e valorizzazione del territorio fondata sulla cooperazione con le realtà locali e sull’integrazione dell’offerta turistica cerignolana nel più ampio contesto regionale.