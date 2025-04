Cerignola, all’ospedale “Tatarella” la nuova risonanza magnetica è già fuori uso

In una nota stampa che segue integralmente, Napoleone Cera (consigliere regionale della Lega) annuncia l’interruzione del servizio della nuova macchina per la risonanza magnetica inaugurata solo qualche giorno fa all’ospedale “Tatarella” di Cerignola, oltre ad altri disguidi relativi alla struttura sanitaria ofantina.

Qualche giorno fa, al “Tatarella” di Cerignola, è andata in scena l’ennesima recita ben orchestrata: nastri tagliati, sorrisi di plastica, dichiarazioni trionfali. Si è parlato di “ospedale modello”, “fiore all’occhiello”, “cura per i cittadini”. Peccato che, una volta spente le telecamere, la realtà sia tornata a bussare alle porte del pronto soccorso e non ha trovato nessuno a rispondere. La risonanza magnetica di ultima generazione, sbandierata con orgoglio durante l’inaugurazione, è già fuori uso. Un Bluff. Un annuncio vuoto, come troppi altri. E non è finita: la nuova sala operatoria oftalmologica, anch’essa presentata come un salto in avanti per la chirurgia oculistica, non può nemmeno essere utilizzata. Mancano i test ISO5, quelli che garantiscono la sterilità assoluta per operare in sicurezza. In parole povere: una sala operatoria nuova di zecca, ma chiusa a chiave. E mentre i cittadini fanno i conti con disservizi quotidiani e attese infinite, il Presidente Emiliano trova pure il tempo per deridere l’opposizione, accusandoci di fare “campagna elettorale alla Cetto La Qualunque”. Presidente, se dire la verità e denunciare queste vergogne significa essere populisti, allora sì: noi stiamo con il popolo. Con i pazienti che aspettano una risonanza, con gli operatori che lavorano tra mille difficoltà, con chi non si può permettere la sanità privata. Altro che “ospedale d’eccellenza”: qui siamo davanti a un gigantesco spot elettorale, girato sulle spalle di chi soffre. La pazienza è finita. Vogliamo meno passerelle e più rispetto per la nostra gente.

IL COMMENTO DI DELL’ERBA (CONSIGLIERE REGIONALE DI FORZA ITALIA)

“Emiliano e Piemontese si fanno belli davanti alle telecamere per annunciare aperture di reparti o nuove strumentazioni per una diagnosi più veloce, quando poi non sono attive sia quelle nuove e non funzionano neanche quelle vecchie”. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba interviene sulle strumentazioni diagnostiche che sono fuori uso già da diversi giorni al “Tatarella” di Cerignola, mentre la Regione annuncia l’attivazione di nuovi macchinari creando un vuoto che genera ulteriore malcontento tra i cittadini. “La gestione dei servizi sanitari non può essere lasciata alla pura improvvisazione. Si annunciano nuovi macchinari che non saranno immediatamente utilizzabili e poi si scopre che quelli già presenti non funzionano da diversi giorni. Mi auguro che si intervenga immediatamente perchè la gente non può attendere i tempi della Asl o della Regione. Ci sono code interminabili e richieste che sforano già nel nuovo anno mentre siamo impegnati a sollecitare che qualcosa torni a funzionare rapidamente”.