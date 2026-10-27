Cerignola, altri 18 indagati per il riciclaggio delle auto rubate: pezzi venduti anche in Polonia

Venivano caricate anche su Tir diretti in Polonia le parti meccaniche e di carrozzeria di auto “cannibalizzate” a Cerignola in modo da rivenderle pure all’estero. Emerge anche questo dall’ennesima inchiesta su centrali del riciclaggio di veicoli rubati, che conta 18 indagati: 14 i cerignolani. La Procura di Foggia chiede al gip Margherita Grippa di emettere altrettante ordinanze cautelari: non è ancora noto se in carcere, ai domiciliari, obblighi di dimora e/o firma. Il giudice deciderà dopo gli interrogatori preventivi fissati il 10 e 11 marzo in Tribunale a Foggia, in base alla legge Nordio. I 18 indagati rispondono a vario titolo di 19 capi d’accusa: associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di auto rubate, ipotizzata per 9 persone; 16 singoli episodi di riciclaggio; furto di un’auto; 1 tentativo di estorsione. I fatti sono del 2024/2025.

Gli indagati, cui è stato notificato il decreto di fissazione degli interrogatori in cui potranno replicare alle accuse e fornire la propria versione, sono i cerignolani Nicola Aucello, 36 anni; Vito Battista (43); Gabriele Belluoccio (38); Michele Calvio (34); Antonio Cinquepalmi (34); Matteo Dipalma (53); Raffaele Ferraro (24); Paolo Festo (60); Giovanni Giampietro (37); Vincenzo Lubes (34); Sabino Morlino (43); Teodosio Pafundi (49); Giuseppe Pugliese (52); Mario Pugliese (33); il foggiano Ambrogio Granatiero (36); il polacco Krzysztof Mietek (56); l’ucraino Volodymyr Makukh (46) residente a Cerignola; il senegalese Omar Ndiaye, 53 anni, residente a Stornara.

A Dipalma, Ferraro, Calvio, i 2 Pugliese, Aucello, Cinquepalmi, Pafundi e Makukh la Procura contesta il più grave reato associativo quali presunti componenti di una banda specializzata nello smontare auto rubate per rivenderne le singole componenti. Dipalma viene ritenuto il capo: avrebbe organizzato e coordinato l’attività, “stabilendo termini di acquisto e modalità di pagamento; provvedendo a ripartire gli utili”. Suo uomo di fiducia sarebbe stato Ferraro, sospettato di “gestire e custodire i pezzi di ricambio in magazzini, facendo da staffetta ai mezzi che trasportavano i pezzi di ricambio dopo averli tagliati”. Aucello avrebbe “curato gli affari dell’autosalone Dimani cars; e partecipato alle operazioni di caricamento dei Tir prendendo contatti con l’ucraino Makukh”. Giuseppe Pugliese avrebbe “trasmesso gli ordini di Dipalma; gestito e custodito i pezzi di ricambio e fatto da staffetta” durante il trasporto della refurtiva; stesso ruolo (custodia e staffettista) contestato a Mario Pugliese.

Calvio avrebbe “aiutato i coindagati a caricare i bancali e organizzare i pezzi da sezionare”. Mentre Cinquepalmi e Pafundi avrebbero a loro volta mantenuto i contatti con l’ucraino. Ci sono poi i vari riciclaggi per ricavare airbag, propulsori, sterzi e per taroccare i numeri di telaio dei veicoli rubati: Audi, Ford Kuga, Jeep Compass, Hyundai Tucson e Kono, Peugeot, Citroen, Kia, Bmw, Fiat 500, Polo, Skoda. Il foggiano Granatiero è sia indagato per concorso nel riciclaggio di un furgone Doblò cui furono apposte targhe diverse, sia vittima di un presunto tentativo di estorsione da parte di Dipalma che l’avrebbe minacciato per “ottenere i soldi del furgone associato alle targhe sottoposte a sequestro che furono apposto su uno modello uguale rubato”, contesta la Procura. Dipalma avrebbe avvertito la vittima: “voglio i soldi dell’avvocato, il furgone che ho perso perché mi hanno sequestrato le targhe; tu mi devi dare i soldi, mo’ ti uccido”. (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)