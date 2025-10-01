Cerignola, ampio consenso e nuovi importanti propositi dal ‘Settembre Mascagnano’ | Foto

È un importante successo, quello che ha fatto registrare il ‘Settembre Mascagnano’, evento promosso da Confcommercio Cerignola per dare rinnovato slancio al ricordo di Pietro Mascagni, l’illustre compositore che proprio durante il suo soggiorno a Cerignola, fra il 1886 e il 1892, diede vita al suo più grande successo: ‘La Cavalleria rusticana’. All’iniziativa hanno aderito diverse e rinomate attività locali: Azzolino Sport, Bar Melluso, Bar Roma, Bar Ruocco, Didonna Generi alimentari, Farmacia Ruocco, Kaidara Gioielli, Lady Gio, Liquorificio Giuliano, Mr. Immobiliare, Ordine Calzature, Panificio Cellamaro, Patty Boutique, Totaro Parrucchiere, Xò Cafè. Non è poi mancato il tocco artistico alla rassegna, grazie ai fotografi Giulia Di Michele, Antonio Monopoli e Luigi Russo. Ogni attività ha fornito contributi e idee per celebrare il compositore livornese, che ha amato la città del Basso Tavoliere anche attraverso i suoi prodotti tipici.

L’obiettivo è stato quello di ricordare Mascagni con proposte originali, per rinnovarne e rilanciarne la memoria facendo ricorso alla creatività. Ecco quindi apparire prodotti come il “pane Mascagni” del Panificio Cellamaro, il “drink del Mascagni” di Xò Cafè, la “torta Mascagni” del Bar Roma, il “sospiro” del Bar Ruocco e persino la colonia creata dalla Farmacia Ruocco. Idee che sono state proposte ad un’incuriosita ed entusiasta cittadinanza, nella serata evento dello scorso 25 settembre. Una encomiabile rete, posta in essere con l’intento di rendere Pietro Mascagni e la sua cultura presenti nell’immaginario cittadino per tutto l’anno e non soltanto nel periodo della kermesse a lui dedicata, proprio attraverso queste nuove specialità che saranno quotidianamente presenti nei menu e nei negozi. L’evento, inoltre, diverrà presto un cortometraggio destinato a partecipare a festival e concorsi, per raccontare all’Italia e al mondo il legame che ha unito, e unisce ancora, Cerignola e Pietro Mascagni.

Questo slideshow richiede JavaScript.