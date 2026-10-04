Cerignola, ancora un grave incidente. Intervengono autoambulanze da fuori città e l’elisoccorso

Due gravi incidenti nel giro di poche ore a Cerignola. Dopo il sinistro verificatosi nella serata di ieri in via Manfredonia, nella notte un nuovo incidente stradale si è registrato nel centro abitato, questa volta in viale USA.

Tra l’una e le le due di notte, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte nell’impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Immediata anche la richiesta di soccorso sanitario. A raggiungere viale USA sono state le ambulanze del 118 provenienti da Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. La postazione “Cerignola 1”, infatti, in quel momento risultava impegnata in un’altra emergenza. Per una delle persone coinvolte nel sinistro le condizioni hanno reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente riporta inevitabilmente l’attenzione sull’organizzazione dell’emergenza-urgenza nel territorio cerignolano. Dal 1° ottobre, infatti, la postazione “Cerignola 2” è stata soppressa, lasciando alla città una sola ambulanza del 118. Una circostanza che, nella notte, ha reso necessario l’arrivo di mezzi di soccorso dai comuni limitrofi mentre “Cerignola 1” era già impegnata.

Il nuovo sinistro arriva a distanza di appena poche ore da quello avvenuto in via Manfredonia, dove erano rimaste coinvolte otto persone e si era, anche in quel caso, reso necessario l’intervento di autoambulanze da fuori città.