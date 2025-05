Cerignola, arrestato autore di una rapina ai danni di un bar e di altri due colpi tentati

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola e gli Agenti del Commissariato di P.S., hanno tratto in arresto, su ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica Dauna, un 34enne di Cerignola, accusato di tentata rapina e rapina aggravata. Il provvedimento nasce da un’approfondita attività investigativa svolta d’iniziativa sia dai Carabinieri che dalla Polizia, che, attraverso la visione e l’analisi delle numerose ore di filmati di videosorveglianza, le escussioni testimoniali, ha consentito di individuare il soggetto come colui che, in data 27 febbraio, travisatosi con uno scaldacollo, spaventando i presenti, aveva preso con la forza il contenuto di cassa di un Bar del centro cittadino, e il giorno successivo aveva cercato di reiterare l’azione criminosa dapprima presso un distributore carburanti, minacciando il titolare con un martello, e poi presso un negozio di alimentari, minacciando la cassiera per farsi consegnare il denaro contante presente in cassa. In questi ultimi due casi, poiché le vittime si erano rifiutate di cedere alle minacce, l’uomo aveva desistito dall’intento criminoso, dileguandosi per le vie limitrofe. In tutte e tre le circostanze, l’uomo aveva raggiunto i luoghi del reato a bordo di una vecchia autovettura che, una volta individuata, ha portato alla identificazione del presunto autore.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.