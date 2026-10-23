Cerignola, assalti ai portavalori, indagini chiuse per 16 componenti della banda per la rapina al furgone della Battistolli a Toritto

La Dda ha chiuso le indagini a carico di 16 persone tra cui 13 cerignolani, accusate a vario titolo di 17 capi d’imputazione: associazione per delinquere finalizzata ad assaltare portavalori e caveau; la rapina aggravata dal metodo mafioso del 6 novembre 2024 a Toritto nel Barese al blindato della Battistolli che trasportava 1 milione 214mila euro, soldi in gran parte bruciati; armi; ricettazione di 6 auto e furgoni per mettere a segno l’assalto; furto di 4 bus di linea; ulteriori 2 rapine; furto; false attestazioni; favoreggiamento. Reato quest’ultimo contestato all’ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo. I pm Luciana Silvestris e Giovanni Calamita hanno firmato l’avviso di conclusione indagini. L’accusa poggia su intercettazioni, dichiarazioni di due pentiti della mafia garganica, Marco Raduano e Andrea Quitadamo. L’indagine di Dda e carabinieri sfociò nel luglio 2026 nell’emissione di 13 ordinanze cautelari: 9 in carcere, 1 domiciliari, 1 obbligo di dimora, 2 obblighi di firma. Due presunti componenti della banda, i cerignolani Antonio Braschi e Giuseppe Da Bellonio, sono ricercati da fine luglio.