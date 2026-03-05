Cerignola, attivate nuove zone a vigilanza rafforzata dopo la riunione in Prefettura

L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il Comandante della Polizia Locale di Cerignola Antonio Di Nardo hanno partecipato alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Foggia, alla presenza del Procuratore Capo di Foggia Enrico Infante, del Prefetto Paolo Grieco, del Questore Alfredo D’Agostino e dei Comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Nel corso della riunione i rappresentanti del Comune di Cerignola hanno evidenziato con grande chiarezza le criticità che il territorio sta vivendo, in particolare il susseguirsi di furti nelle attività commerciali. Episodi che hanno generato forte preoccupazione tra imprenditori e cittadini.

L’assessora Cicolella ha ribadito la necessità di intervenire con misure concrete per contrastare le azioni dei malviventi e per restituire serenità alla comunità. “Accogliamo con favore la proposta avanzata dal Prefetto di estendere il dispositivo di vigilanza rafforzata: una misura che riguarderà in particolare il corso cittadino, così come indicato dall’amministrazione, perché si tratta di uno dei luoghi più frequentati e simbolici della vita commerciale e sociale di Cerignola”, ha sottolineato l’assessora Cicolella. Nel corso dell’incontro, inoltre, è emersa l’importanza di un controllo del territorio sempre più efficace, attraverso una presenza visibile e costante delle Forze dell’Ordine. “Mi auguro che l’attivazione delle zone a vigilanza rafforzata possa rappresentare un segnale concreto di attenzione verso la nostra città e un primo passo nella direzione di un contrasto più incisivo dei fenomeni che mettono in difficoltà il tessuto economico e commerciale del territorio. I cittadini meritano sicurezza e rispetto: non possiamo abituarci ai furti”, ha dichiarato l’assessora Cicolella.