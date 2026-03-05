Contattaci al 3286684015
    Cerignola, attivate nuove zone a vigilanza rafforzata dopo la riunione in Prefettura

    Assessora Cicolella: “I cittadini meritano sicurezza e rispetto: non possiamo abituarci ai furti”

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il Comandante della Polizia Locale di Cerignola Antonio Di Nardo hanno partecipato alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Foggia, alla presenza del Procuratore Capo di Foggia Enrico Infante, del Prefetto Paolo Grieco, del Questore Alfredo D’Agostino e dei Comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Nel corso della riunione i rappresentanti del Comune di Cerignola hanno evidenziato con grande chiarezza le criticità che il territorio sta vivendo, in particolare il susseguirsi di furti nelle attività commerciali. Episodi che hanno generato forte preoccupazione tra imprenditori e cittadini.

    L’assessora Cicolella ha ribadito la necessità di intervenire con misure concrete per contrastare le azioni dei malviventi e per restituire serenità alla comunità. “Accogliamo con favore la proposta avanzata dal Prefetto di estendere il dispositivo di vigilanza rafforzata: una misura che riguarderà in particolare il corso cittadino, così come indicato dall’amministrazione, perché si tratta di uno dei luoghi più frequentati e simbolici della vita commerciale e sociale di Cerignola”, ha sottolineato l’assessora Cicolella. Nel corso dell’incontro, inoltre, è emersa l’importanza di un controllo del territorio sempre più efficace, attraverso una presenza visibile e costante delle Forze dell’Ordine. “Mi auguro che l’attivazione delle zone a vigilanza rafforzata possa rappresentare un segnale concreto di attenzione verso la nostra città e un primo passo nella direzione di un contrasto più incisivo dei fenomeni che mettono in difficoltà il tessuto economico e commerciale del territorio. I cittadini meritano sicurezza e rispetto: non possiamo abituarci ai furti”, ha dichiarato l’assessora Cicolella.

    Ultimora

    Attualità

    Lunedì 9 marzo a Cerignola inaugurazione murales del progetto “Wonderwall”

    Si svolgerà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Educativo “Diorama”...
    Cultura

    Evento conclusivo “Abbraccio Sanremo Story”: allegria, partecipazione e 300mila visualizzazioni

    Si è svolto il 27 febbraio 2026, presso la sede della Cooperativa L’Abbraccio di...
    Calcio

    Ultimo turno infrasettimanale, l’Audace Cerignola accoglie il Trapani al “Monterisi”

    Ultimo turno infrasettimanale nel girone C di serie C, con l'Audace Cerignola che domani...
    Cultura

    Troilo e Cressida: l’Iliade di Shakespeare per tutti al “Mercadante” di Cerignola

    Il prossimo 7 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mercadante dedica una serata speciale...
    Evidenza

    Il centrodestra cerignolano esprime vicinanza e apertura al mondo civico

    Il centrodestra cerignolano esprime la propria vicinanza e apertura al mondo civico cerignolano, convinto...
    Provincia

    Strade statali 16 e 17, La Salandra: «Il Governo ascolta la Capitanata»

    “La Capitanata è al centro di un piano organico di interventi su viabilità e...

