Cerignola, attività ad alto impatto della Polizia nel quartiere San Samuele e nel centro cittadino

Per far fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini in aree caratterizzate da frequenti episodi criminosi, la Polizia di Stato a partire dall’inizio dell’anno ha incrementato le attività di controllo del territorio nella città di Cerignola. In aggiunta all’ordinario servizio di controllo garantito dalle Forze di Polizia, solo nell’ultima settimana, la città è stata interessata da un’attività ad Alto Impatto che si è concentrata, soprattutto, nel quartiere San Samuele e da un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato il centro cittadino, soprattutto le aree a maggiore vocazione commerciale ed aggregativa. Le operazioni hanno portato all’identificazione di 298 soggetti di cui 80 pregiudicati, al controllo di 109 veicoli, all’elevazione di 8 sanzioni per violazione al C.d.S., al ritiro di una patente di guida e alla denuncia in stato di libertà di 2 soggetti. L’attenzione della Polizia di Stato verso questo territorio aumenterà sempre più, con la continua predisposizione di servizi dedicati, al fine di innalzare la sicurezza percepita dai cittadini con il quotidiano lavoro svolto dai poliziotti al servizio della cittadinanza.