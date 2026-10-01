CERIGNOLA – Motori, storia e passione tornano ad incontrarsi nel cuore di Cerignola. Domenica 11 ottobre è in programma la sesta edizione del Raduno Auto e Moto d’Epoca, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati del settore e per quanti vorranno riscoprire modelli e mezzi che hanno segnato diverse epoche della storia automobilistica e motociclistica.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Cerignola in Auto e Moto d’Epoca”, con il patrocinio del Comune di Cerignola, e avrà come punto di riferimento Piazza Duomo.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 9, mentre alle 10 prenderà il via la presentazione dei veicoli. Auto e motociclette storiche saranno così esposte nel centro cittadino, offrendo a curiosi e appassionati la possibilità di osservare da vicino mezzi, carrozzerie e dettagli appartenenti ad altre stagioni del motorismo.

Alle 11.30 sono previste le premiazioni. Successivamente, alle 12.30, i mezzi lasceranno Piazza Duomo per il tradizionale corteo che attraverserà la città in direzione di corso Scuola Agraria, trasformando per qualche ora le strade di Cerignola in una vetrina itinerante dedicata ai motori d’epoca.

«Con il sesto raduno vogliamo regalare a Cerignola una giornata speciale, mettendo al centro la passione per le auto e le moto d’epoca, ma anche il valore della socialità e della condivisione – sottolinea il presidente dell’associazione –. Piazza Duomo sarà il punto d’incontro di tanti appassionati e un luogo nel quale storia, motori e territorio potranno incontrarsi. Siamo orgogliosi di portare avanti questa manifestazione e ringraziamo il Comune e tutti coloro che stanno collaborando alla sua realizzazione».

L’iniziativa punta infatti non soltanto a riunire collezionisti e possessori di mezzi storici, ma anche a creare un momento di aggregazione aperto alla città, capace di richiamare partecipanti e visitatori provenienti anche da altri centri.

Il raduno è aperto ai possessori di veicoli d’epoca in possesso dei requisiti previsti per la circolazione stradale. Dopo il corteo, la giornata proseguirà alle 13.30 con il pranzo presso Villa Demetra.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Pasquale Seccia al 339 7358625 oppure Gerardo Galiano al 347 7068346.