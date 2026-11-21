Il Cerignola assapora la vittoria, ma deve accontentarsi di un punto. Al Monterisi il derby con il Barletta termina 1-1: Meli porta avanti i gialloblù sul finire del primo tempo, Partipilo ristabilisce l’equilibrio dal dischetto nella ripresa. Una partita combattuta, con gli ospiti più intraprendenti dopo l’intervallo e un finale nel quale entrambe le squadre hanno l’occasione per vincere. Catalano sceglie Viola tra i pali, Cocorocchio, Kurti e Gasbarro in difesa, affidandosi a Boccadamo e Vitale sulle corsie, a Cretella e Sellaf in mezzo e a Meli e D’Orazio a sostegno di Gambale. Paci risponde con il 4-2-3-1: senza lo squalificato Voca, accanto a Piarulli torna Franco, mentre Partipilo, Laringe e Da Silva supportano Ferrante.

L’avvio è prudente, con pochi spazi e molto agonismo. Il Barletta prova ad accelerare e si rende pericoloso con Partipilo, la cui conclusione viene deviata dalla difesa. Al 20’ risponde Meli: Sellaf recupera palla e il centrocampista lascia partire un destro dal limite che termina vicino al palo. Al 33’ Ferrante cerca la soluzione dalla distanza, senza trovare lo specchio. Gli ospiti perdono Tito per un problema muscolare e Paci inserisce Marini. Proprio sulla sua fascia nasce il vantaggio del Cerignola: al 41’ Boccadamo affonda sulla destra, supera il nuovo entrato e mette al centro un pallone basso e teso. Meli arriva prima di tutti e batte Figliola, festeggiando con una rete la sua prima da titolare. Prima dell’intervallo Da Silva cerca il pareggio con un destro a giro che termina di poco fuori.

Nella ripresa il Barletta aumenta la pressione. Laringe colpisce l’esterno della rete da buona posizione e successivamente calcia alto nel cuore dell’area. Gli ospiti chiedono una revisione FVS per un contatto su Partipilo, ma Zago conferma la decisione di non assegnare il rigore. Al 72’ serve invece un intervento decisivo di Gasbarro per fermare lo stesso Partipilo, liberato da Franco. L’episodio del pareggio arriva quando Martinelli atterra Da Silva in area. L’arbitro indica il dischetto e conferma il penalty anche dopo la revisione richiesta dal Cerignola. Partipilo spiazza Viola e firma l’1-1. Il finale si accende. Il Barletta sfiora subito il sorpasso con Da Silva e Partipilo, mentre l’ingresso di Ongaro aggiunge vivacità all’attacco ospite. L’Audace risponde nel recupero con un colpo di testa di Gambale bloccato da Figliola. Al 92’ Vona rimedia il secondo giallo per un fallo su Vitale: sulla successiva punizione Cretella impegna il portiere biancorosso, bravo a respingere. L’ultima protesta è del Barletta, con Malfitano ammonito per simulazione dopo una caduta in area. Finisce in parità: al Cerignola resta il rammarico per il vantaggio sfumato.

Fotyogallery di Ivano Marano

AUDACE CERIGNOLA–BARLETTA 1-1

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti (18’ st Martinelli), Gasbarro (29’ st Sena); Boccadamo (40’ st Silvestro), Meli (18’ st Moreso), Cretella, Sellaf; D’Orazio (29’ st Vinciguerra), Vitale; Gambale. A disp.: Vailati, Volpe, Padula, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Miranda, Pinotti, Parlato. All.: Catalano.

BARLETTA (4-2-3-1): Figliola; Coccia, Vona, Bizzotto, Tito (36’ Marini); Piarulli, Franco; Partipilo, Da Silva, Laringe (46’ st Malfitano); Ferrante (32’ st Ongaro). A disp.: Matosevic, Rossoni, Manetta, Giardino, Domanico, Adragna, Djankpata. All.: Paci.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

RETI: 41’ Meli, 36’ st Partipilo su rigore.

AMMONITI: 44’ Franco, 25’ st Vona, 35’ st Martinelli, 50’ st Malfitano.

ESPULSI: 47’ st Vona per doppia ammonizione.

ANGOLI: 5-6.

RECUPERO: 2’; 5’.