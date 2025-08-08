Contattaci al 3286684015
    Cerignola, Barone (M5S): «Chiesta la bonifica della discarica di San Martino chiusa da 35 anni»

    Ieri l'incontro con i rappresentanti del Comune e l’assessora regionale all'Ambiente Triggiani

    La consigliera del M5S Rosa Barone ha incontrato ieri, assieme all’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza e al consigliere comunale Michele Romano, l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, per parlare del finanziamento di circa 85 milioni di euro approvato dalla Giunta lo scorso 30 luglio per la chiusura definitiva di 13 discariche abbandonate.

    “Parliamo di siti – dichiara Barone – che rappresentano un pericolo per la salute e l’ambiente, dislocati in tutta la Regione. Tra gli interventi finanziati c’è il completamento della bonifica e della chiusura della discarica ex S.I.A bacino Fg/4 in c.da Forcone Cafiero, riguardante in particolare il I, II, III e IV lotto ed un secondo finanziamento che riguarda il V lotto. Assieme agli amministratori comunali abbiamo chiesto di finanziare un altro intervento di vitale importanza per i cittadini: la bonifica della discarica San Martino, chiusa da 35 anni. Un sito che necessita di interventi immediati per non continuare a mettere a rischio l’ecosistema e la popolazione, costretta a convivere da decenni con questa ‘bomba ecologica’. Ieri l’assessora Triggiani ci ha dato rassicurazioni sulla disponibilità degli uffici di prendere in carico anche questa ulteriore richiesta, verificandone i presupposti e agendo di conseguenza. Quello di ieri è stato un momento di confronto importante, cui seguiranno altre riunioni per arrivare finalmente al completamento della bonifica. Continuerò a seguire da vicino la situazione assieme agli amministratori comunali. La collaborazione tra le istituzioni è la sola strada percorribile per ottenere questo risultato”.

