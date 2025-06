Cerignola Campagna, in cantiere nuovi interventi per riqualificare la stazione

Proseguono le interlocuzioni tra l’amministrazione comunale, la Regione Puglia e Rfi, Rete ferroviaria italiana, per la riqualificazione della stazione di Cerignola Campagna. Nelle scorse ore l’assessora ai Trasporti Teresa Cicolella ha incontrato il quadro apicale responsabile dell’area Puglia di Rfi ing. Michele Carella per un sopralluogo dell’area. Dopo i primi interventi realizzati all’esterno della stazione, in particolare nello spazio destinato al parcheggio, sono in cantiere ulteriori accorgimenti: i lavori riguarderanno il marciapiede antistante lo scalo cerignolano, i gradini del sottopassaggio, il rifacimento dei bagni, la riqualificazione del secondo piano dell’immobile e dell’ex bar. Opere che si collegano perfettamente a un progetto previsto dall’amministrazione comunale: nei prossimi mesi, infatti, ci saranno importanti novità sul trasporto pubblico e ulteriori lavori nel piazzale dello scalo cerignolano. “Sono assolutamente soddisfatta della proficua collaborazione in corso tra il Comune di Cerignola, la Regione Puglia e Rfi. Abbiamo in programma degli interventi fondamentali per lo sviluppo di Cerignola Campagna, così come avevamo previsto sin dal nostro insediamento. Siamo in attesa di una risposta che potrebbe essere cruciale per la mobilità degli utenti della nostra città. Terrò aggiornata la comunità non appena avrò notizie ufficiali”, le parole dell’assessora Teresa Cicolella.