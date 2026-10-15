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Cerignola, carburante agli sgoccioli: corsa ai distributori, molte pompe già a secco

La corsa al pieno nella giornata di ieri ha messo in difficoltà numerose stazioni di servizio cittadine. Già dalla serata di mercoledì diversi distributori risultavano senza carburante

Redazione
By Redazione
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La protesta contro il caro carburante e le difficoltà legate alla circolazione delle merci cominciano a produrre effetti concreti anche sulla disponibilità di benzina e gasolio a Cerignola. Dopo una giornata caratterizzata da una vera e propria corsa ai distributori, in città si registrano numerose pompe rimaste a secco.

Già dalla serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, diversi impianti risultavano senza carburante, una situazione che si è protratta anche nella mattinata di oggi. La forte richiesta da parte degli automobilisti, concentrata nell’arco di poche ore, avrebbe contribuito a esaurire le scorte disponibili in numerose stazioni di servizio.

Resta ora da capire quanto rapidamente potranno essere ripristinate le normali forniture e se le difficoltà interesseranno anche gli impianti ancora operativi. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di una situazione destinata a rientrare in tempi brevi oppure se la carenza possa protrarsi nei prossimi giorni.

A Cerignola, intanto, trovare un distributore con carburante disponibile sta diventando sempre più difficile.

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