La protesta contro il caro carburante e le difficoltà legate alla circolazione delle merci cominciano a produrre effetti concreti anche sulla disponibilità di benzina e gasolio a Cerignola. Dopo una giornata caratterizzata da una vera e propria corsa ai distributori, in città si registrano numerose pompe rimaste a secco.

Già dalla serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, diversi impianti risultavano senza carburante, una situazione che si è protratta anche nella mattinata di oggi. La forte richiesta da parte degli automobilisti, concentrata nell’arco di poche ore, avrebbe contribuito a esaurire le scorte disponibili in numerose stazioni di servizio.

Resta ora da capire quanto rapidamente potranno essere ripristinate le normali forniture e se le difficoltà interesseranno anche gli impianti ancora operativi. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di una situazione destinata a rientrare in tempi brevi oppure se la carenza possa protrarsi nei prossimi giorni.

A Cerignola, intanto, trovare un distributore con carburante disponibile sta diventando sempre più difficile.