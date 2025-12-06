Contattaci al 3286684015
    Cerignola-Casertana, al "Monterisi" confronto fra due squadre in forma

    Cerignola-Casertana, al “Monterisi” confronto fra due squadre in forma

    Gialloblù sulla scia di quattro vittorie di fila, rossoblù quinti e reduci da tre successi

    Emanuele Parlati
    Nella terzultima giornata di andata del girone C di serie C, l’Audace Cerignola ospita la Casertana, in una sfida fra due formazioni in gran forma di recente. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno sbancato il “Francioni” di Latina, ottenendo la quarta vittoria consecutiva e compiendo la risalita in classifica sino al decimo posto, l’ultimo che vale i playoff. Si è chiuso alla grande un mese di novembre partito malissimo con il pesante ko interno per mano dell’Atalanta Under 23, invece da lì in poi una decisa inversione di rotta, con ben tre successi esterni. Come lo ha definito il suo stesso allenatore, è un Audace più ‘risultatista’ che ‘giochista’: effettivamente, i gialloblù da qualche tempo si sono calati perfettamente nella parte di chi va in campo col coltello fra i denti, non disdegnando però giocate preziose e ben assemblate. Il sistema che prevede Gambale unico riferimento avanzato sta dando i suoi frutti, agevolando anche i meccanismi in fase di non possesso e difesa, tant’è che nelle ultime tre gare la porta ofantina è rimasta inviolata, anche grazie alla sicurezza infusa da Iliev fra i pali. Il confronto di domani è da considerarsi quale nuovo esame per meglio intendere i progressi fatti da Todisco e compagni: ora la posizione è decisamente rassicurante, ma la volontà è continuare a spingere quanto possibile, sino alla sosta.

    Squadra che vince, non si cambia: il tecnico milanese dovrebbe affidarsi ancora una volta all’antico adagio, orientandosi verso la conferma di un undici ormai consolidato e collaudato. Pronti a dare il loro contributo in corso d’opera altri elementi di spessore, primo fra tutti Emmausso, che con la rete dal dischetto nel Lazio è diventato il miglior cannoniere delle ‘cicogne’.

    Un cammino sin qui di altissimo livello per la Casertana, al quinto posto con 28 punti ed un bilancio complessivo di otto successi, quattro pareggi e quattro sconfitte. Alla prima esperienza fra i ‘pro’ in Italia (dopo aver nella passata stagione guidato l’Osijek in Croazia), mister Federico Coppitelli sta facendo vedere buonissime cose con i suoi ragazzi, reduci da tre affermazioni consecutive, l’ultima mercoledì nel recupero contro l’Atalanta Under 23. Nel mercato estivo, gli arrivi più importanti hanno riguardato: il portiere De Lucia, i difensore Rocchi, Liotti e Oukhadda, i centrocampisti Pezzella e Toscano, gli attaccanti Kallon, Bentivegna e Casarotto. Un solido impianto quello dei rossoblù, che si disporranno con il 3-5-2 e che vedono in Bentivegna e in Proia i migliori marcatori con cinque centri ciascuno. Squalificato Toscano, altri elementi di esperienza in rosa sono Kontek, Llano e Vano.

    Nell’ultimo precedente, il 29 settembre 2024, il match terminò con un pareggio senza reti. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mazzer, della sezione di Conegliano.

