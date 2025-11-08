Cerignola celebra la “Festa della Vendemmia” 2025: due giorni di vino, musica e tradizione

A Cerignola uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la “Festa della Vendemmia”, in programma venerdì 8 e sabato 9 novembre 2025 in via San Leonardo e Corso Vecchio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato “La Rondine” con il patrocinio del Comune di Cerignola, punta a valorizzare i sapori, i profumi e le tradizioni legate al mondo del vino e dell’agricoltura locale.

Due serate di festa tra gusto e musica A partire dalle ore 19:30, la location si trasformerà in un grande villaggio del gusto, con stand di prodotti tipici, vino, dolci artigianali e piatti della tradizione. Non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini, all’insegna della convivialità.

Il programma musicale prevede due appuntamenti di rilievo:

– Venerdì 8 novembre: esibizione del gruppo 3puntoZero, con un repertorio di grandi classici italiani e internazionali;

– Sabato 9 novembre: concerto dei Man in Blues, un intenso tributo a Zucchero e Pino Daniele, per una serata all’insegna delle sonorità blues e mediterranee.

La “Festa della Vendemmia” rappresenta un momento di aggregazione e riscoperta delle radici locali, coinvolgendo associazioni, attività commerciali e famiglie. Grazie alla partecipazione di numerosi sponsor e collaboratori, l’evento si conferma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere l’economia locale e celebrare il lavoro dei viticoltori di Cerignola.