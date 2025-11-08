Contattaci al 3286684015
    Cerignola celebra la "Festa della Vendemmia" 2025: due giorni di vino, musica...

    Cerignola celebra la “Festa della Vendemmia” 2025: due giorni di vino, musica e tradizione

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    A Cerignola uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la “Festa della Vendemmia”, in programma venerdì 8 e sabato 9 novembre 2025 in via San Leonardo e Corso Vecchio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato “La Rondine” con il patrocinio del Comune di Cerignola, punta a valorizzare i sapori, i profumi e le tradizioni legate al mondo del vino e dell’agricoltura locale.

    Due serate di festa tra gusto e musica A partire dalle ore 19:30, la location si trasformerà in un grande villaggio del gusto, con stand di prodotti tipici, vino, dolci artigianali e piatti della tradizione. Non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini, all’insegna della convivialità.

    Il programma musicale prevede due appuntamenti di rilievo:
    – Venerdì 8 novembre: esibizione del gruppo 3puntoZero, con un repertorio di grandi classici italiani e internazionali;
    – Sabato 9 novembre: concerto dei Man in Blues, un intenso tributo a Zucchero e Pino Daniele, per una serata all’insegna delle sonorità blues e mediterranee.

    La “Festa della Vendemmia” rappresenta un momento di aggregazione e riscoperta delle radici locali, coinvolgendo associazioni, attività commerciali e famiglie. Grazie alla partecipazione di numerosi sponsor e collaboratori, l’evento si conferma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere l’economia locale e celebrare il lavoro dei viticoltori di Cerignola.

    Ultimora

    Provincia

    Report “Workup”: più di 1600 persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Prosegue lo scouting di opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, realizzato dai Centri...
    Attualità

    “Salviamo insieme il Gelato artigianale”: ieri la consegna degli attestati di partecipazione

    Si è svolta ieri mattina, presso l’aula consiliare del comune di Cerignola, la consegna...
    Calcio

    Confronti di rilievo domani per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Quinta giornata nei campionati di serie B femminile, cui partecipano le nostre due formazioni:...
    Cultura

    Roberto Ciufoli apre la stagione del Roma Teatro di Cerignola con “Tipi”

    Il Roma Teatro di Cerignola apre ufficialmente la nuova stagione teatrale con un grande...
    Attualità

    Ritrovare se stessi: il primo Open Day di Medicina Estetica al Centro Medico VIS

    Non è solo una questione di bellezza. Dietro ogni sguardo che evita lo specchio...
    Attualità

    “Torneo del cuore”, quarta edizione per gonfiare ancora la rete della solidarietà

    Accade a volte che si è vincitori ancor prima che l’arbitro fischi l’inizio della...

