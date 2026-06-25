Cerignola, cerimonia di premiazione per il centro locale di Intercultura
Tari, in arrivo gli avvisi di pagamento: riduzione dell’importo per chi ha aderito al bonus rifiuti
Assoambulanti ringrazia il Consiglio Comunale di Cerignola per aver accolto l’invito a favore della Rottamazione Quinquies
Rottamazione, i cittadini di Cerignola potranno pagare tasse dovute al Comune senza sanzioni e interessi
Cerignola, tiepida partecipazione all’incontro in Comune sulla Sicurezza urbana
Cerignola, al via il progetto “Centro Consulenza per Famiglie-Quartiere Torricelli”
Alla scoperta di sé con “Il ragazzo caduto dal cielo”, scritto dal cerignolano Silvio Carpinelli
Un’opera di Giuseppe Amorese come scenografia per il Premio Margutta di Roma
Torre Alemanna, torna la “Rievocazione storica”: viaggio nel tempo per rivivere il Medioevo
Giovedì 28 maggio a Cerignola presentazione del libro sulla d.ssa Danile
Cerignola, Dijana Pavlovic ha presentato il suo libro “Irriducibili”
Lo Stato perdente: l’Italia è il casinò d’Europa, ma i conti non tornano
Fototerapia: perché sfogliare i vecchi ricordi fa bene all’umore e riduce l’ansia
Le micro-scommesse nelle dirette streaming: l’esempio dei servizi simili a Casea Casino
La qualità delle console in tasca: la nuova era del gaming mobile
La seconda vita delle sale cinematografiche: da cinema a palestre, supermercati e sale giochi
Nessun candidato alle comunali… finché lo Stato non si accorge di Cerignola
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Asl Fg: insediatasi oggi la nuova Direttrice Generale, Tiziana Dimatteo
Oltre 900 persone da assumere nelle province di Bari, Bat, Foggia
Asl Fg, domani a Cerignola presentazione del Truck della prevenzione
Oltre 700 posizioni aperte nelle province di Bari, BAT, Foggia. Aperte le candidature per “AGRI Job Days”
Capacchione: «Il Consorzio cambi passo, acqua efficiente per salvaguardare le imprese»
Tutta l’Italia del grano a Bari in difesa della cerealicoltura
Il pugliese Sicolo confermato vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani
Grano duro, CIA Puglia: “Ok l’incremento di produzione, ma la vera questione è il prezzo”
Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Dercole: «Commercianti mortificati, Cicolella in festa per l’arrivo delle tv: si dimetta»
Periferie, i progetti messi in campo a Cerignola modello per tutta la provincia
Sicurezza a Cerignola: protocollata la richiesta di manifestazione davanti alla Prefettura di Foggia
Domani convocazione in seduta d’urgenza del Consiglio comunale a Cerignola
Spacciava droga dalla finestra di casa in modalità ‘pit stop’: arrestato 68enne di Cerignola
Cerignola, otto arresti per riciclaggio di pezzi di ricambio provenienti da veicoli rubati
Contrabbando di gasolio agricolo, la GdF ha eseguito cinque misure cautelari fra Cerignola e San Ferdinando di Puglia
Ancora bombe nella notte: salta il bancomat UniCredit a Cerignola
Indagine GdF su disinfestazioni e gestione verde pubblico, coinvolto imprenditore di Cerignola
Udas Pallavolo Cerignola, in regia arriva Alessandro Cipolloni Save
Carlotta Filannino, coraggio oltre l’infortunio: a Piazza di Siena conquista secondo e quinto posto
Primo acquisto dell’Udas Cerignola per la B: è il polacco Mateusz Pazgan
Audace Cerignola, ufficiale la risoluzione anticipata con il tecnico Vincenzo Maiuri
Francesco Valente nuovo primo allenatore dell’Udas Cerignola
Serie C Sky Wifi 2026/2027: il campionato partirà domenica 23 agosto
Si è presentata la nuova compagine societaria dell’Audace Cerignola
Lunedì 25 maggio in Sala Consiliare la presentazione della nuova compagine societaria dell’Audace Cerignola
Il saluto di Grieco: «Grazie a tutti, resterò al fianco del Cerignola e sarò il primo tifoso»
Piero Crichigno nuovo direttore sportivo dell’Udas Pallavolo Cerignola
Ecologicadaunia Udas Cerignola, una stagione leggendaria: Tricase ko e ritorno in Serie B
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Cerignola nel grande tennis: Pasquale Pannoli scelto come incordatore ufficiale al WTA 125 di Foggia
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»