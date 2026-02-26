Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaCerignola, convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

    Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

    Focus sul rafforzamento dei presidi di vigilanza. Cicolella: “Le segnalazioni che arrivano dai cittadini meritano attenzione e risposte chiare”

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Su richiesta del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturata e condivisa il tema del rafforzamento dei presidi di vigilanza sul territorio cittadino. La richiesta nasce dall’esigenza di intensificare le attività di prevenzione e controllo, anche alla luce delle recenti segnalazioni pervenute da cittadini e altre istituzioni, e di consolidare la collaborazione tra tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

    “La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Ho ritenuto necessario chiedere la convocazione del Comitato per fare il punto della situazione e valutare un rafforzamento concreto dei presidi di vigilanza in città. Cerignola ha bisogno di una presenza ancora più capillare dello Stato, capace di garantire serenità ai cittadini e sostegno alle attività commerciali”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Bonito. Al centro dell’incontro vi sarà l’analisi dei dati relativi alla sicurezza urbana, la pianificazione di servizi straordinari di controllo e la valutazione di un potenziamento delle pattuglie nelle aree più sensibili.

    “Quando parliamo di sicurezza parliamo della serenità delle famiglie, dei commercianti, di chi ogni giorno vive e lavora nella nostra città. Per questo, insieme al Sindaco, ho ritenuto necessario sollecitare la convocazione del Comitato in Prefettura: era fondamentale fare il punto della situazione e chiedere un rafforzamento concreto dei presidi sul territorio. Le segnalazioni che arrivano dai cittadini meritano attenzione e risposte chiare. Il nostro compito è tradurre queste richieste in azioni efficaci, attraverso una presenza più incisiva e capillare delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili della città. La sicurezza non è uno slogan, ma una responsabilità quotidiana. Continueremo a garantire il massimo impegno per assicurare maggiore tranquillità alla nostra comunità”, ha sottolineato l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, favorendo il dialogo costante con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, nella convinzione che solo attraverso un’azione coordinata e condivisa sia possibile garantire maggiore tranquillità all’intera comunità di Cerignola.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Presentato il progetto di riqualificazione del Duomo Tonti di Cerignola

    Si è svolto questa mattina, a Bari, un importante incontro istituzionale tra il Sindaco...
    Attualità

    Domani sera a Cerignola dibattito sul Referendum: “Le ragioni del Si, le ragioni del No”

    Giovedì 26 febbraio alle ore 20:00, presso il Salone “Giovanni Paolo II” dell’Episcopio di...
    Politica

    Convocato Consiglio comunale urgente a Cerignola il 26 febbraio

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per giovedì...
    Cultura

    “Cin-Ci-Là” ha incantato il Teatro Mercadante nella serata di sabato

    Sabato sera il Teatro Mercadante si è trasformato nella scintillante Macao del 1925 per...
    Sport

    Serata storta per la Flv Cerignola, Monopoli espugna il “Tatarella” (1-3)

    Non riesce alla Flv Cerignola la conquista della quarta vittoria consecutiva: nella 16^ giornata...
    Attualità

    Sigfrido Ranucci a Cerignola. Dibattito su fake news e referendum giustizia

    Bagno di folla venerdì pomeriggio a Cerignola per Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Presentato il progetto di riqualificazione del Duomo Tonti di Cerignola

    Si è svolto questa mattina, a Bari, un importante incontro istituzionale tra il Sindaco...
    Attualità

    Domani sera a Cerignola dibattito sul Referendum: “Le ragioni del Si, le ragioni del No”

    Giovedì 26 febbraio alle ore 20:00, presso il Salone “Giovanni Paolo II” dell’Episcopio di...
    Politica

    Convocato Consiglio comunale urgente a Cerignola il 26 febbraio

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per giovedì...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)