Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Su richiesta del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturata e condivisa il tema del rafforzamento dei presidi di vigilanza sul territorio cittadino. La richiesta nasce dall’esigenza di intensificare le attività di prevenzione e controllo, anche alla luce delle recenti segnalazioni pervenute da cittadini e altre istituzioni, e di consolidare la collaborazione tra tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

“La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Ho ritenuto necessario chiedere la convocazione del Comitato per fare il punto della situazione e valutare un rafforzamento concreto dei presidi di vigilanza in città. Cerignola ha bisogno di una presenza ancora più capillare dello Stato, capace di garantire serenità ai cittadini e sostegno alle attività commerciali”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Bonito. Al centro dell’incontro vi sarà l’analisi dei dati relativi alla sicurezza urbana, la pianificazione di servizi straordinari di controllo e la valutazione di un potenziamento delle pattuglie nelle aree più sensibili.

“Quando parliamo di sicurezza parliamo della serenità delle famiglie, dei commercianti, di chi ogni giorno vive e lavora nella nostra città. Per questo, insieme al Sindaco, ho ritenuto necessario sollecitare la convocazione del Comitato in Prefettura: era fondamentale fare il punto della situazione e chiedere un rafforzamento concreto dei presidi sul territorio. Le segnalazioni che arrivano dai cittadini meritano attenzione e risposte chiare. Il nostro compito è tradurre queste richieste in azioni efficaci, attraverso una presenza più incisiva e capillare delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili della città. La sicurezza non è uno slogan, ma una responsabilità quotidiana. Continueremo a garantire il massimo impegno per assicurare maggiore tranquillità alla nostra comunità”, ha sottolineato l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, favorendo il dialogo costante con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, nella convinzione che solo attraverso un’azione coordinata e condivisa sia possibile garantire maggiore tranquillità all’intera comunità di Cerignola.