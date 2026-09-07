Cerignola, dall’8 settembre ai caselli autostradali si pagherà solo con carte e telepedaggio

Da martedì 8 settembre, presso i caselli autostradali di Cerignola Est e Cerignola Ovest, il pedaggio potrà essere pagato (temporaneamente) solo tramite Telepass e carte bancarie. La decisione, adottata da Autostrade per l’Italia, giunge dopo i recenti e ripetuti episodi criminosi che hanno interessato gli impianti destinati al pagamento in contanti.

Per informare gli automobilisti saranno potenziate la segnaletica lungo la tratta e nelle stazioni. Autostrade per l’Italia ha inoltre annunciato l’attivazione di procedure di assistenza da remoto a supporto degli utenti.