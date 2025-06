“Cerignola Detroit” è il debutto di LB GANG: oltre 100.000 streaming in 7 giorni

Dalla provincia al digitale, passando per le strade di Cerignola: è qui che nasce Cerignola Detroit, album d’esordio del duo LB GANG, formato da ELBI e APS. Un progetto carico di realismo, identità e consapevolezza, che racconta in otto tracce la complessità di una città spesso nota solo per i suoi problemi, ma ricca di storie e talenti che meritano ascolto. Con più di 100.000 streaming nei primi sette giorni dall’uscita e il supporto di Spotify che ha inserito il disco nelle prestigiose playlist “Novità Rap Italiano” e “Raptopia”, il progetto sta rapidamente conquistando ascoltatori in tutta Italia. Tra i brani più forti, Gallardo, in collaborazione con Young Hash, già virale su TikTok. Presente anche un featuring con Over Lapa. Il titolo dell’album – Cerignola Detroit – richiama volutamente il paragone con la città americana, come simbolo di marginalità e resistenza, tracciando un ponte tra due periferie diverse, ma unite dallo stesso bisogno di esprimersi.

LB GANG non propone scorciatoie o finzioni: attraverso il rap racconta la verità di due giovani cresciuti in un contesto difficile, ma decisi a usare la musica come strumento di riscatto. Una bonus track con un altro importante artista emergente pugliese è attualmente in lavorazione. “Cerignola Detroit” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.