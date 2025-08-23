Cerignola dice addio a fra Giovanni Laprocina, lutto nella comunità dei cappuccini

«La nostra comunità parrocchiale si stringe nella preghiera e nell’affetto per la perdita del nostro caro e amato fra Giovanni, fratello che ha servito instancabilmente il Signore e la Chiesa con umiltà e dedizione. Con particolare cura ha accompagnato i suoi chierichetti e tutti i bambini che ha incontrato, trasmettendo loro la gioia della fede e la bellezza del servizio. Lo affidiamo con gratitudine e speranza all’abbraccio del Padre, certi che continuerà ad accompagnarci dal cielo». Con questa nota apparsa ieri pomeriggio sulla pagina Facebook, la parrocchia del SS. Crocifisso di Cerignola ha annunciato la scomparsa del frate nato a Vieste 92 anni fa. Di recente, lo scorso 14 febbraio, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria da parte dell’Amministrazione comunale, per i 50 anni di opere e servizio nella comunità cappuccina cittadina, da quel 21 maggio 1975 quando venne assegnato alla Fraternità di Cerignola in qualità di questuante. Da allora, Fra Giovanni ha potuto farsi apprezzare per il servizio reso alla comunità, animato dalla Fede in Cristo, e diventando un vero e proprio punto di riferimento per i fedeli e per quanti si fossero rivolti a lui anche soltanto per una parola di conforto.