Cerignola, due arresti per la rapina nella tabaccheria di corso Aldo Moro

Due persone sono state arrestate a Cerignola perché ritenute coinvolte nella rapina commessa il 26 giugno scorso in una tabaccheria di corso Aldo Moro. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola e dalla Squadra Mobile di Foggia. Secondo quanto riportato dalla fonte, i rapinatori avrebbero fatto irruzione nel locale con il volto coperto e armi lunghe, mentre all’interno erano presenti alcuni clienti. Dopo aver minacciato i titolari, avrebbero portato via circa mille euro dalla cassa. Le indagini si sarebbero basate soprattutto sull’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza. Gli investigatori avrebbero ricostruito gli spostamenti dei presunti autori anche grazie a una motocicletta ritenuta un elemento utile per identificarli. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di rapina aggravata. La loro responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento.