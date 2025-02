Cerignola, due Consigli comunali in pochi giorni

Due Consigli comunali sono stati indetti dalla presidenza del Consiglio di Cerignola: il primo è stato convocato in seduta straordinaria, domani martedì 25 Febbraio alle ore 17:00 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, in versione monotematica per la richiesta avanzata dalle opposizioni in merito alla situazione di criticità idrica di Borgo Tressanti, con le famiglie che non dispongono di acqua per i più comuni usi.

La seconda riunione, in seduta ordinaria, è stata fissata per venerdì 28 Febbraio 2025, alle ore 09:30 in prima convocazione e per sabato 1 Marzo 2025 ore 10:30 in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti (10.12.2024 e 27.12.2024)-proposta in atti n. 17;

2. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e relativo Elenco Annuale 2025.-proposta in atti n. 2;

3. Approvazione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2026/2027.-proposta in atti n. 5;

4. Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2025-Conferma dell’aliquota unica.-proposta in atti n. 3;

5. Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2025.-Conferma.-proposta in atti n. 4;

6. Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2025/2027 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244).-proposta in atti n. 8;

7. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Modifica.-proposta in atti n. 7;

8. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale 2025-2027 (art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133)-proposta in atti n. 14;

9. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2025-2027 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)-proposta in atti n. 11;

10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)-proposta in atti n. 12;

11. Regolamento di contabilità armonizzata.-Modifiche.-proposta in atti n. 13;

12. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 1;

13. Approvazione delle due relazioni illustrative per la concessione del servizio di asilo nido per gli anni scolastici 2025/2030, predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201-proposta in atti n. 15.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.