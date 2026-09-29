Antonio Dibiase, 38 anni, e Vincenzo Sanmartino, 40 anni, si sono costituiti ieri mattina nel carcere di Foggia. I due cerignolani sono coinvolti nell’inchiesta della Procura di Foggia e della Polstrada sul riciclaggio di auto rubate, smontate per rivenderne le singole parti. Dibiase e Sanmartino non erano stati rintracciati il giorno del blitz, martedì 22 settembre, quando i pubblici ministeri Claudia Pezone e Alessio Marangelli hanno emesso 12 decreti di fermo. Ieri mattina si sono presentati nella struttura di via delle Casermette, al Villaggio artigiani, accompagnati dal loro legale di fiducia, l’avvocato Vincenzo Desiderio.

La situazione degli indagati

Con le due costituzioni, nove dei 12 indagati risultano in carcere. Due persone sono ancora irreperibili. Un altro indagato è stato scarcerato dopo quattro giorni dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della stessa Procura, perché sarebbe stato coinvolto per errore: l’elemento sarebbe emerso dai filmati alla base dell’inchiesta. Nei prossimi giorni Dibiase e Sanmartino saranno interrogati dal giudice per le indagini preliminari.

Le accuse della Procura

Ai 12 indagati, cinque cerignolani, un foggiano, due cittadini ghanesi e quattro marocchini, la Procura contesta a vario titolo l’associazione per delinquere, contestata a tutti, oltre a una ricettazione e 46 episodi di riciclaggio di auto rubate in diverse zone d’Italia. Secondo l’impostazione accusatoria, i veicoli venivano cannibalizzati nei pressi di un autoparco di Stornara. Le carcasse sarebbero state inizialmente bruciate e gettate in un canale di scolo delle acque reflue, poi recuperate con un’autogru e distrutte in una pressa. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra maggio e agosto 2026. L’accusa si basa sui video registrati da telecamere nascoste installate dalla Polstrada davanti all’autoparco.