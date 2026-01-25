Cerignola e Monopoli si annullano: 0-0 al “Monterisi”

È un pareggio che muove la classifica e fa poco altro, quello venuto fuori dal derby di Puglia fra Audace Cerignola e Monopoli, nel posticipo del ‘Monterisi’ che chiude la 23^ giornata del girone meridionale del campionato di Serie C. L’allenatore in seconda Scotto (che sostituisce in panchina lo squalificato Maiuri) conferma il 3-5-1-1 e la formazione che ha espugnato Siracusa, con l’eccezione di Paolucci in luogo di Moreso. 3-5-2 invece per il Monopoli di Colombo, i cui terminali offensivi sono Longo e Tirelli. Partono forte gli ospiti, pericolosi al 2’ con una girata in area piccola di Tirelli, su cross dalla destra di Valenti, che impegna Iliev con una respinta. Segue una lunga fase di studio fra le due squadre, con il secondo appunto sul taccuino che giunge al 25’, quando D’Orazio, accentrandosi dalla sinistra, scalda i guantoni di Albertazzi che blocca la sfera a terra. Il primo vero squillo dell’Audace lo si segnala poco dopo la mezz’ora, con una potente conclusione dalla distanza di Paolucci che si stampa sulla traversa. Il Monopoli si riaffaccia dalle parti di Martinelli e compagni al 39’: interessante triangolazione fra Ronco, Tirelli e Longo, con quest’ultimo che però conclude non inquadrando lo specchio della porta. L’ultima occasione del primo tempo è gialloblù: al 42’ percussione di Russo che entra in area e calcia, chiamando alla respinta in tuffo l’estremo difensore biancoverde.

Ripresa che pare alzarsi di tono, quando al 48’ Ligi, girando di testa su corner di D’Orazio, testa i riflessi di Albertazzi. Portiere ospite che viene imitato, sei minuti più tardi, da Iliev, che salva prodigiosamente in calcio d’angolo su colpo di testa a botta sicura di Longo, pescato in area da Battocchio. Al 58’ ci prova dalla distanza Cretella: palla a lato di un soffio. Al 63’ è D’Orazio a concludere dal limite dell’area, ma Albertazzi risponde ancora ‘presente’. La girandola di sostituzioni, da ambo le parti, fa calare il ritmo della partita. Al minuto 81, Paolucci da sinistra la mette al centro per Gambale, il quale però riesce solo a spizzare di testa. All’85’ la panchina dell’Audace chiama l’intervento dell’FVS per un presunto fallo di mano di un difensore ospite in area di rigore, su un’azione convulsa: tuttavia l’arbitro Mastrodomenico non ravvisa gli estremi per il penalty. L’ultima occasione giunge all’88’, quando da sinistra Ballabile scodella in area per Paolucci, la cui conclusione è però murata all’interno dell’area piccola.

Finisce 0-0, risultato giusto e che, tutto sommato, pare andar bene ad entrambe le compagini. Per il Cerignola sono 8 i punti raccolti nelle prime quattro giornate del 2026, bottino che gli consente di restare in piena zona playoff, occupando l’8° posto. Un buon viatico verso il derby di Capitanata, sul terreno del Foggia di domenica prossima.

AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI 0-0

Audace Cerignola (3-5-1-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Parlato (73’ Spaltro), Vitale (73’ Moreso), Paolucci, Cretella, Russo (79’ Ballabile); D’Orazio (79’ Ruggiero); Gambale. A disposizione: Russo, Fares, Ntampizas, Di Tommaso, Gasbarro, Nanula, Cocorocchio, Iurilli, Ianzano, Labranca. Allenatore: Felice Scotto.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Battocchio, Calcagni (73’ Bordo), Greco (57’ Scipioni), Imputato; Longo (57’ Fall), Tirelli (90’ Vinciguerra). A disposizione: Piana, Bove, Angileri, Dudic, Paukstys, Cascella, Oyewale. Allenatore: Alberto Colombo.

Ammoniti: Ligi (AC), Ronco (M), Ballabile (AC), Martinelli (AC).

Angoli: 4-5. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.