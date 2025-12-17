Cerignola, ecco il programma della Notte Fantastica con Giusy Ferreri

Corso cittadino, rioni e piazze si trasformeranno in un grande palcoscenico natalizio: sabato 20 dicembre torna Notte Fantastica 2025, l’evento che unisce festa, musica e animazione per tutte le età. L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Ideando con il sostegno dell’amministrazione comunale di Cerignola, muoverà i primi passi già nel tardo pomeriggio e culminerà con il concerto-evento di Giusy Ferreri in Piazza della Repubblica. La festa inizia per i più piccini alle 18:00 grazie alla collaborazione del Vespa Club che animerà il tratto tra Piazza Matteotti e Viale Roosevelt con musica, luci e attività pensate per i bambini. A seguire, alle 20:00, l’inaugurazione ufficiale nel Rione Assunta, un momento istituzionale aperto alla città, con gli organizzatori dell’associazione Ideando e rappresentanti dell’amministrazione comunale che daranno il via alla serata con un saluto alla comunità. Giochi di strada, giocolieri, grandi e piccole mascotte daranno il via a una festa diffusa che coinvolgerà tutto il tessuto urbano. Lungo il percorso dall’Assunta alla Mezzaluna: band, bubble room, pupazzi giganti, spettacoli di giocoleria e un Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli. I negozi del centro resteranno aperti fino a notte, trasformando lo shopping serale in un’occasione di intrattenimento e aggregazione. L’evento è stato pensato anche per dare impulso al commercio locale e ridare centralità alle vie cittadine nel cuore delle festività.

Ad anticipare il momento più atteso della serata sarà il pre-show delle ore 22:00, con la conduzione e l’animazione di Kevin Dellino e Veronica di Radio Norba, che accompagneranno il pubblico verso il clou dell’evento: il concerto di Giusy Ferreri. Alle 23:00 la cantante, più volte convocata, finalmente porterà a Cerignola il suo repertorio tra grandi hit e brani recenti, chiudendo la serata con un evento che si annuncia imperdibile per il pubblico regionale. La partecipazione dell’artista conferma la volontà degli organizzatori di alzare il livello artistico della manifestazione e di posizionare Cerignola quale riferimento per gli eventi natalizi della provincia. L’invito è rivolto non solo ai cerignolani ma anche ai cittadini dei paesi vicini: una serata per ritrovarsi, tra shopping e spettacolo dal vivo. Per favorire la massima partecipazione, l’organizzazione ha previsto parcheggi gratuiti nelle seguenti aree:

Parcheggio Famila

Zona Duomo

Piazza della Libertà (via Bologna)

Un servizio che consentirà a cittadini e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi di raggiungere comodamente il centro e vivere la serata in piena sicurezza. Il corso e le principali arterie del centro saranno animati per tutta la serata da numerose formazioni musicali:

Man in Blues

Battito Italiano

ZeroxZero

Heart Music Band

Popular Musel Band

Cute Music Band

4of

Street Band 7 (musicisti itineranti)

(musicisti itineranti) 3puntozero

Un mix di generi e sonorità pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e rendere ogni angolo del centro vivo e partecipato. Ad arricchire ulteriormente il programma, una fitta proposta di spettacoli e arti performative:

Fachiro

Spettacoli con bolle di sapone

Illusionismo

Acrobatica aerea con cerchio e fasce

con cerchio e fasce Giocoliere comico

Animazione itinerante

Per tutta la serata il pubblico incontrerà:

Robot luminoso

Street Band (7 musicisti itineranti)

Mascotte dei cartoni animati

Trampolieri

Grande attenzione è riservata alle famiglie e ai bambini con il Villaggio di Natale, un’area tematica che ospiterà:

Animatori dedicati

Casette gonfiabili

Babbo Natale gonfiabile alto 3 metri

Snow globe

Albero di Natale gonfiabile alto 3 metri

Igloo

Cassetta delle poste per le letterine

Un luogo pensato per stimolare la fantasia dei più piccoli e offrire momenti di condivisione alle famiglie. L’evento è frutto dell’impegno dell’Associazione Ideando, realtà ormai consolidata nella promozione culturale cittadina, che coordina artisti, operatori e volontari per consegnare alla città una notte di qualità e partecipazione. Il lavoro congiunto con l’amministrazione comunale ha consentito di mettere in campo un programma capace di coniugare intrattenimento, sicurezza e promozione delle attività locali. È una festa per tutte le età: attività per bambini, animazione di strada e proposte per i giovani. Supporto al commercio locale: negozi aperti e iniziative in vetrina fino a mezzanotte. Un’occasione per le famiglie e per i residenti dei paesi limitrofi per vivere una serata sicura e animata nel centro cittadino. Notte Fantastica 2025 si conferma un appuntamento capace di unire intrattenimento, promozione del commercio locale e valorizzazione del centro urbano, trasformando Cerignola in un punto di riferimento per il Natale in Capitanata. L’invito è rivolto non solo ai cerignolani, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi: sabato 20 dicembre Cerignola vi aspetta per una notte di festa, musica e magia natalizia.