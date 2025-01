Cerignola: “Festa della Befana” con Associazione 5 dicembre e Fondazione Tatarella

L’Associazione “5 dicembre Salvatore Tatarella”, in collaborazione con la Fondazione Tatarella, promuove la “Festa della Befana” a Cerignola, domenica 12 gennaio, dalle ore 12.00, in piazza San Francesco (nei pressi del Convento dei frati cappuccini). L’iniziativa si propone di raccogliere giocattoli nuovi e usati per donare un sorriso ai bambini meno fortunati. “La Festa della Befana” è un momento di solidarietà per la gioia dei bambini, un’occasione preziosa per riscoprire il valore del dono e della condivisione, offrendo un piccolo gesto di generosità che può fare la differenza nella vita dei più piccoli. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di donazione, è possibile contattare direttamente l’Associazione 5 dicembre. Aiutaci ad aiutare.