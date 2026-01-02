Cerignola festeggia l’avvio dei saldi con la “Notte dello shopping”

Musica, spettacoli e negozi aperti. In occasione dell’inizio dei saldi in Puglia domani sabato 3 gennaio, l’amministrazione comunale – in sinergia con l’Associazione Commercianti e altre realtà del territorio – ha organizzato la Notte dello Shopping. Animazioni itineranti, band live, spettacoli, attrazioni per grandi e piccini per una serata tutta da vivere tra acquisti, emozioni e divertimento. Da domani al 6 gennaio è in programma l’iniziativa Fatti un regalo! Compra a Cerignola: con una spesa minima di 50 euro nei negozi aderenti, sarà possibile partecipare alla lotteria dei buoni spesa dal valore di 200 euro. Ospite della serata del 3 gennaio sarà Francesca Tocca: la ballerina passeggerà lungo tutto il corso cittadino per foto, selfie e momenti speciali.

La manifestazione partirà alle ore 19:00 circa, nei pressi della Chiesa del Carmine, con l’esibizione della scuola di ballo Asd The People Dance. Nell’area del Teatro Mercadante, è prevista la performance Aereal Moonwalk di Giorgia Giannatempo. Alle ore 20:00, in Piazza Duomo, ci sarà il Duo Musicomio Show e l’esibizione della scuola di ballo Jump. Nei pressi della Villa comunale, inoltre, la performance della Popular Music Band e l’animazione a cura della Pro Loco Cerignola. Altri spettacoli musicali con la Di Vito Band, il concerto del BlackDavis_TRIO (Angela Davis Loconte, Gianni Colonna, Pietro Loconte) e la performance live di Johnny Sax. Alle ore 21:00, nei pressi della chiesa SS. Crocifisso (Convento) si terrà l’esibizione della scuola di ballo Team Cerignola Dance con la campionessa assoluta 2025 Noemi Cuocci e, a seguire, lo spettacolo speciale della ballerina Francesca Tocca. Tanti piccoli eventi, dunque, lungo il corso principale tra cui Il salotto dello shopping in via Perugia a cura dell’associazione Fare Rete: qui si terrà un’esibizione musicale con la scuola Groove Lab Music e una giovane violinista, mentre all’interno dei negozi si potranno degustare prodotti tipici cerignolani come l’oliva Bella, taralli e dolci della tradizione, oltre ai drink presso il bar Dolci Momenti.

“Si tratta un’opportunità unica per cittadini e visitatori di scoprire e approfittare delle migliori offerte e promozioni del nostro commercio locale. L’iniziativa, oltre a promuovere lo shopping, rappresenta un’occasione per vivere il centro della città in modo diverso. Quest’anno, inoltre, l’evento sarà arricchito da una serie di attività collaterali che coinvolgeranno tutti con musica, intrattenimento e animazioni che renderanno l’esperienza ancora più piacevole. Invito tutti a partecipare con entusiasmo e a scoprire quanto la nostra città abbia da offrire. Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna del divertimento, dello shopping e della condivisione”. Così l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.

