Cerignola, fugge ad un posto di blocco: arrestato dalla Polizia dopo inseguimento

Era il pomeriggio del 24 gennaio quando i poliziotti del Commissariato P.S. di Cerignola, durante l’espletamento del servizio di controllo del territorio, decidevano di controllare un furgone sospetto che non si fermava all’“Alt Polizia”. Ne nasceva un inseguimento durante il quale il soggetto speronava più volte l’autovettura della Polizia di Stato. Poco dopo, l’uomo veniva bloccato e, all’interno del furgone, veniva rinvenuta un’autovettura, completamente smontata, della quale il conducente non riusciva a fornire alcuna giustificazione. La stessa veniva sottoposta a sequestro penale ed amministrativo. L’uomo veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. A seguito di udienza di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria disponeva nei suoi confronti l’obbligo di dimora presso la sua abitazione, con prescrizione di non allontanarsi dalle ore 20:00 alle ore 07:00. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari; va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.