Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime tutta la sua solidarietà agli amici e colleghi Francesco e Gianna Brenvaldi della “Boutique Brenvaldi” esistente su corso Roma per aver subito questa notte l’ennesimo atto delinquenziale, dopo che, sempre su corso Roma, nei giorni scorsi è stato messo a segno il furto ai danni della “Boutique Calliope” a cui esterniamo la solidarietà di tutto il Comitato. Rimane comunque la triste constatazione che tanta implacabile recrudescenza delinquenziale non sembra suscitare nessuna reazione, nessun segnale di allarme da parte dell’Amministrazione in carica, come se i misfatti che continuano ad accadere non riguardassero anche e innanzitutto quest’Amministrazione, per cui tutto passa sotto un assordante silenzio e colpevole inerzia.
Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma
La solidarietà espressa dal Comitato Commercianti e Partite Iva
Pubblicato il
