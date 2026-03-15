Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioCerignola, Gambale trascina i gialloblù: il Sorrento cade 3-2 al Monterisi

    Cerignola, Gambale trascina i gialloblù: il Sorrento cade 3-2 al Monterisi

    Calcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Vittoria sofferta ma pesantissima per l’Audace Cerignola, che al Monterisi supera il Sorrento per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Protagonista assoluto Gambale, autore di una doppietta e costante spina nel fianco della difesa rossonera.

    La partita si sblocca subito. Dopo appena quattro minuti il Cerignola trova il vantaggio: azione ben costruita dei gialloblù che libera Ruggiero, bravo a superare Del Sorbo e a firmare l’1-0 che fa esplodere il Monterisi. Il Cerignola continua a spingere e sfiora anche il raddoppio con Gambale, servito da D’Orazio, ma il Sorrento cresce con il passare dei minuti. L’episodio che cambia l’inerzia della gara arriva al 25’, quando D’Ursi trasforma il calcio di rigore conquistato pochi minuti prima e riporta il punteggio sull’1-1. Nel finale di primo tempo i gialloblù sono costretti anche a due cambi obbligati: prima Spaltro per Parlato, poi Ligi per Gasbarro. Quando la frazione sembra destinata a chiudersi in parità, arriva però il nuovo vantaggio del Cerignola: al 45’+8’ Gambale trova la zampata vincente e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1.

    La ripresa si apre con il Sorrento più aggressivo. Gli ospiti trovano il pareggio al 64’, quando sugli sviluppi di un’azione offensiva Cretella devia sfortunatamente nella propria porta firmando l’autogol del 2-2. La risposta del Cerignola, però, è immediata. Al 72’ Paolucci disegna un assist perfetto per Gambale, che batte Del Sorbo in uscita e realizza la doppietta personale, riportando avanti i gialloblù sul 3-2. Nel finale il Cerignola sfiora anche il quarto gol: all’82’ ancora Gambale ha l’occasione per la tripletta, ma Sabbatani salva sulla linea una conclusione ormai destinata in rete. Gli ultimi minuti sono incandescenti. Il Sorrento prova l’assalto finale e reclama più volte un calcio di rigore, con diversi controlli al FVS. All’84’ viene verificato un possibile penalty per il Cerignola, ma l’arbitro lascia correre. Nel recupero gli ospiti protestano invece per un contatto su Sabbatani, ma prima viene segnalato un fuorigioco e poi, sull’ultima azione, la difesa gialloblù riesce a liberare dopo una confusa mischia in area. Dopo sei minuti di recupero più interruzioni arriva il triplice fischio: il Cerignola porta a casa una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico, trascinato dalla serata di grazia di Gambale, decisivo con una doppietta.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO  3-2

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro (45’ Ligi); Russo, Cretella (36’ st Moreso sv), Paolucci, Ruggiero (36’ st Tarantino sv), Parlato (41’ Spaltro), D’Orazio (36’ st Vitale sv), Gambale. A disp.: Ballabile, Bassino, Cocorocchio, Dabizas, Di Tommaso, Fares, Iervolino, Labranca, Nanula, Russo A. All. Maiuri.

    SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Colombini (14’ st Ricci), Solcia, Fusco; Portanova (29’ st Paglino sv), Potenza (14’ st Cangianiello), Cuccurullo (39’ st Santini sv), Capezzi, Crecco; Sabbatani, D’Ursi. A disp.: Bernabeo, Cangianiello, D’Aniello, Diop, Harrasser, Matera, Milan, Tonni, Vilardi. All. Ferraro.

    ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro.
    NOTE: Serata ventosa, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.
    RETI: 4’ Ruggiero, 25’ D’Ursi, 45’ pt + 8’ Gambale, 19’ st aut. Cretella, 27’ st Gambale.
    AMMONIZIONI: 6’ pt Colombini, 3’ st Todisco, 22’ st Spaltro, 23’ st Ricci, 35’ st D’Ursi, 45’+4 st Sabbatani, 45’+5 st Martinelli.
    ANGOLI: 1-0.
    RECUPERO: 9’ pt; 6’ st.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    Pallavolo Cerignola sconfitta in casa: Modica sbanca il pala “Dileo” (1-3)

    Si ferma tra le mura amiche la Pallavolo Cerignola: sconfitta per 3-1 da Modica...
    Sport

    Bari si arrende al tie break, la Flv Cerignola intasca due punti ed è virtualmente salva

    Nuova affermazione esterna al quinto set per la Flv Cerignola, passata sul campo della...
    Calcio

    Col Sorrento primo di due appuntamenti casalinghi di fila per l’Audace Cerignola

    Incontro casalingo per l'Audace Cerignola, nella giornata numero 32 del girone C di serie...
    Evidenza

    Maggioranza a pezzi, duro affondo di Bonito su Bellapianta, Giurato e Marinaro

    La maggioranza perde pezzi, da 16 a 13 consiglieri in appena quattro anni. A...
    Sport

    Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, a Bitonto per continuare la corsa alla vetta

    Nuovo impegno di campionato per l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola che, nella 19ª giornata del...
    Attualità

    Cerignola, i 100 anni della signora Lucia Zingarelli

    Trascorsi pochi giorni dalla Giornata della donna, a Cerignola se n’è celebrata un’altra, che...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    Pallavolo Cerignola sconfitta in casa: Modica sbanca il pala “Dileo” (1-3)

    Si ferma tra le mura amiche la Pallavolo Cerignola: sconfitta per 3-1 da Modica...
    Sport

    Bari si arrende al tie break, la Flv Cerignola intasca due punti ed è virtualmente salva

    Nuova affermazione esterna al quinto set per la Flv Cerignola, passata sul campo della...
    Calcio

    Col Sorrento primo di due appuntamenti casalinghi di fila per l’Audace Cerignola

    Incontro casalingo per l'Audace Cerignola, nella giornata numero 32 del girone C di serie...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)