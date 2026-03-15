Cerignola, Gambale trascina i gialloblù: il Sorrento cade 3-2 al Monterisi

Vittoria sofferta ma pesantissima per l’Audace Cerignola, che al Monterisi supera il Sorrento per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Protagonista assoluto Gambale, autore di una doppietta e costante spina nel fianco della difesa rossonera.

La partita si sblocca subito. Dopo appena quattro minuti il Cerignola trova il vantaggio: azione ben costruita dei gialloblù che libera Ruggiero, bravo a superare Del Sorbo e a firmare l’1-0 che fa esplodere il Monterisi. Il Cerignola continua a spingere e sfiora anche il raddoppio con Gambale, servito da D’Orazio, ma il Sorrento cresce con il passare dei minuti. L’episodio che cambia l’inerzia della gara arriva al 25’, quando D’Ursi trasforma il calcio di rigore conquistato pochi minuti prima e riporta il punteggio sull’1-1. Nel finale di primo tempo i gialloblù sono costretti anche a due cambi obbligati: prima Spaltro per Parlato, poi Ligi per Gasbarro. Quando la frazione sembra destinata a chiudersi in parità, arriva però il nuovo vantaggio del Cerignola: al 45’+8’ Gambale trova la zampata vincente e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1.

La ripresa si apre con il Sorrento più aggressivo. Gli ospiti trovano il pareggio al 64’, quando sugli sviluppi di un’azione offensiva Cretella devia sfortunatamente nella propria porta firmando l’autogol del 2-2. La risposta del Cerignola, però, è immediata. Al 72’ Paolucci disegna un assist perfetto per Gambale, che batte Del Sorbo in uscita e realizza la doppietta personale, riportando avanti i gialloblù sul 3-2. Nel finale il Cerignola sfiora anche il quarto gol: all’82’ ancora Gambale ha l’occasione per la tripletta, ma Sabbatani salva sulla linea una conclusione ormai destinata in rete. Gli ultimi minuti sono incandescenti. Il Sorrento prova l’assalto finale e reclama più volte un calcio di rigore, con diversi controlli al FVS. All’84’ viene verificato un possibile penalty per il Cerignola, ma l’arbitro lascia correre. Nel recupero gli ospiti protestano invece per un contatto su Sabbatani, ma prima viene segnalato un fuorigioco e poi, sull’ultima azione, la difesa gialloblù riesce a liberare dopo una confusa mischia in area. Dopo sei minuti di recupero più interruzioni arriva il triplice fischio: il Cerignola porta a casa una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico, trascinato dalla serata di grazia di Gambale, decisivo con una doppietta.

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AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO 3-2

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro (45’ Ligi); Russo, Cretella (36’ st Moreso sv), Paolucci, Ruggiero (36’ st Tarantino sv), Parlato (41’ Spaltro), D’Orazio (36’ st Vitale sv), Gambale. A disp.: Ballabile, Bassino, Cocorocchio, Dabizas, Di Tommaso, Fares, Iervolino, Labranca, Nanula, Russo A. All. Maiuri.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Colombini (14’ st Ricci), Solcia, Fusco; Portanova (29’ st Paglino sv), Potenza (14’ st Cangianiello), Cuccurullo (39’ st Santini sv), Capezzi, Crecco; Sabbatani, D’Ursi. A disp.: Bernabeo, Cangianiello, D’Aniello, Diop, Harrasser, Matera, Milan, Tonni, Vilardi. All. Ferraro.

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro.

NOTE: Serata ventosa, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.

RETI: 4’ Ruggiero, 25’ D’Ursi, 45’ pt + 8’ Gambale, 19’ st aut. Cretella, 27’ st Gambale.

AMMONIZIONI: 6’ pt Colombini, 3’ st Todisco, 22’ st Spaltro, 23’ st Ricci, 35’ st D’Ursi, 45’+4 st Sabbatani, 45’+5 st Martinelli.

ANGOLI: 1-0.

RECUPERO: 9’ pt; 6’ st.