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    HomeNotizieAttualitàCerignola, i 100 anni della signora Lucia Zingarelli

    Cerignola, i 100 anni della signora Lucia Zingarelli

    L’importante traguardo è stato omaggiato anche dall’Amministrazione Comunale

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Gioacchino Matrella
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Trascorsi pochi giorni dalla Giornata della donna, a Cerignola se n’è celebrata un’altra, che ha tagliato il ragguardevole traguardo del secolo di vita. Si tratta di Lucia Zingarelli, che il 12 marzo ha soffiato su 100 candeline. La sua è un’esistenza in cui l’amore è stato una costante: da colui che le ha fatto battere il cuore, suo marito Francesco Carella, alle sue quattro figlie, fino a quello per la scuola, essendo stata maestra alle elementari per quarant’anni. Una vita di amore dato e ricevuto, sempre circondata dalla presenza e dal sostegno delle sue quattro figlie con i rispettivi mariti, da sette nipoti e altrettanti pronipoti, più uno in arrivo. Ancora oggi sono numerose le testimonianze di stima e affetto dei suoi ex alunni, che conservano il caro ricordo di colei che è stata un punto di riferimento.

    La signora Lucia, che ha visto e partecipato alla crescita della sua discendenza con somma gioia, vive da 23 anni in casa di sua figlia Mariarosaria, da quando suo marito è venuto a mancare. Quello con Francesco, ci tengono a rimarcare i suoi familiari, è stato un matrimonio contraddistinto da felicità e serenità, avendo avuto al proprio fianco un uomo che non le ha mai fatto mancare nulla. Il giorno del suo compleanno, all’immancabile calore della famiglia si è aggiunto quello dell’Amministrazione Comunale, con la presenza del primo cittadino Francesco Bonito che le ha fatto dono di una targa celebrativa. In un periodo in cui seguire le cronache quotidiane non induce esattamente all’ottimismo, quella di Lucia Zingarelli è una storia che è rinfrancante riportare. Alla signora vanno i più sinceri auguri della nostra redazione.

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