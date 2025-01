Cerignola, il bilancio della Polizia Locale dell’anno 2024 nella ricorrenza di San Sebastiano

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli Agenti di Polizia Locale, il 20 gennaio scorso, il Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Cerignola ha presentato i dati relativi all’attività complessiva svolta nel 2024. Il locale Comando non solo gestisce una considerevole mole di compiti in tutti i settori di competenza, ma assume anche molteplici funzioni delegate ai Comuni dalle normative, ampliando significativamente le materie di intervento oltre alle attività amministrative. Dopo la messa celebrata in Cattedrale, l’intero Corpo di Polizia Municipale si è riunito nell’aula consiliare di Palazzo di Città. Alla presenza del Sindaco Francesco Bonito, dell’Assessora Teresa Cicolella e del Dirigente della Polizia Locale Francesco Casamassima, il Comandante Dalessandro ha illustrato i risultati raggiunti dai 42 agenti in servizio nel corso degli ultimi 12 mesi.

“Siamo spesso criticati per una presunta assenza dalle strade quando, in realtà, siamo costantemente presenti nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico. In caso di necessità, i cittadini si rivolgono a noi come primo punto di riferimento”, ha dichiarato Dalessandro, evidenziando il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del Corpo. Partendo dalla sicurezza stradale, il Comandante ha illustrato i dati del 2024: “Abbiamo registrato 277 incidenti (-7,05% rispetto al 2023), di cui 3 mortali (dato invariato rispetto all’anno precedente). I feriti sono stati 198 (+2,59%)”. Per quanto riguarda le sanzioni comminate nell’ambito dell’attività di controllo, si è osservato un netto incremento: “Le violazioni per passaggio con semaforo rosso sono aumentate del 115,46% rispetto al 2023. In crescita anche le infrazioni rilevate in Zona a Traffico Limitato (+2,14%) e quelle per mancato utilizzo della cintura di sicurezza (+80,95%)”. Un altro ambito di intervento significativo è stato il contrasto all’abbandono di rifiuti. Grazie alla visione di oltre 700 filmati, sono state accertate 76 violazioni.

Il Comandante ha inoltre affrontato il problema del furto di automobili, fenomeno particolarmente rilevante sul territorio cittadino: “Nel 2024 abbiamo recuperato 685 veicoli rubati, con un incremento del 17,74%”. Ha poi concluso: “Rispetto al 2023, le pratiche lavorate complessivamente sono aumentate del 13,02%. Per i risultati raggiunti, desidero ringraziare tutto il Corpo di Polizia Locale, che mi onoro di comandare, e i cittadini che ci sostengono, poiché il loro supporto è determinante per costruire una comunità più sicura e vivibile”. Al termine della presentazione dei dati, sono stati conferiti encomi agli agenti che si sono distinti per il lavoro svolto. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessora Teresa Cicolella: “In questi anni, il successo più importante è stato sicuramente quello di riportare la Polizia Municipale nelle strade. La vostra presenza è chiaramente percepita dalla popolazione, che sa di poter contare su di voi in ogni momento”. Anche il Sindaco Francesco Bonito ha lodato l’operato del Corpo di Polizia Locale: “Ammiro il vostro coraggio e la vostra dedizione al dovere. A voi tutti va la gratitudine di Cerignola, che, grazie al vostro impegno, si sente più sicura e protetta”.