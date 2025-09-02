La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Diego Gambale, classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile della Lupa Roma, ha poi vestito le maglie di Boreale, Montespaccato e Montevarchi, con cui ha collezionato 32 presenze e 14 reti in Serie D e 35 presenze e 12 gol in Serie C. Successivamente ha militato nell’Avellino (32 presenze e 3 reti) e nel Pineto, dove in due stagioni ha totalizzato 72 presenze e 8 reti. Gambale ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Il Presidente Nicola Grieco dà il benvenuto a Diego e gli augura buon lavoro. Nell’ultimo giorno di calciomercato estivo inoltre, la società gialloblù ha definito diverse cessioni: Tascone si è trasferito a titolo definitivo alla Salernitana; Sabbatani è andato in prestito con diritto al Sorrento; Ingrosso all’Heraclea in serie D; risoluzione con Faggioli.
Cerignola, il mercato in entrata si chiude con l’arrivo in attacco di Gambale
Per il classe 1998 proveniente dal Pineto un contratto biennale. Nell'ultimo giorno di mercato alcune cessioni: Tascone, Sabbatani, Ingrosso e risoluzione con Faggioli
