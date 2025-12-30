Cerignola, il primo dell’anno in piazza Castello c’è Jimmy Sax

Sarà un Capodanno all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della grande partecipazione popolare quello in programma giovedì 1 gennaio 2026 a Cerignola. A partire dalle ore 20.00, Piazza Castello si trasformerà nel cuore pulsante della festa cittadina con “Capodanno in Piazza”, un evento di richiamo nazionale promosso da AD One Concerti in collaborazione con il Comune di Cerignola e con il supporto di aziende partner.

Ad aprire la serata saranno Pippo Pelo e Adriana Pedro, amatissimi speaker di Radio Kiss Kiss, pronti a inaugurare il nuovo anno con il loro stile travolgente, fatto di ironia, ritmo e coinvolgimento diretto del pubblico. Una conduzione che promette energia e leggerezza, capace di scaldare la piazza e accompagnare cittadini e visitatori in una serata di festa condivisa.

A seguire, il momento più atteso: il concerto di Jimmy Sax, sassofonista di fama internazionale, protagonista delle principali capitali europee e di eventi musicali di livello globale. Con il suo inconfondibile sound, che fonde jazz, elettronica e pop, Jimmy Sax offrirà a Cerignola uno spettacolo ad alto impatto emotivo e scenografico, pensato per un pubblico ampio e trasversale.

L’evento rappresenta un investimento significativo in termini culturali e simbolici: una grande festa pubblica che valorizza lo spazio urbano come luogo di incontro, socialità e identità collettiva, inaugurando il 2026 sotto il segno della musica e della condivisione. La scelta di Piazza Castello, luogo centrale e fortemente identitario per la città, rafforza il valore comunitario dell’iniziativa.

“Capodanno in Piazza” si inserisce così in una strategia più ampia di promozione culturale e turistica, capace di attrarre pubblico anche dai territori limitrofi e di offrire a Cerignola un’immagine dinamica, aperta e contemporanea.

L’appuntamento è dunque fissato: 1 gennaio 2026, ore 20.00, Piazza Castello. Cerignola è pronta a dare il benvenuto al nuovo anno con una notte di musica, festa e partecipazione collettiva.