“Cerignola in Verde”: arrivate le prime panchine del progetto

Nei prossimi giorni il progetto “Cerignola in Verde” entrerà nella sua seconda fase, dedicata al miglioramento dell’arredo urbano attraverso un ampio intervento di riparazione e sostituzione delle panchine ormai vetuste all’interno della Villa Comunale e delle aree verdi cittadine. Un’iniziativa articolata, quella messa in campo dall’Assessorato all’Ambiente, che nella sua prima fase ha visto la piantumazione di 160 nuove essenze arboree su tutto il territorio comunale, frutto di una programmazione scrupolosa da parte degli uffici competenti. Il progetto, tuttavia, non si limita alla sola piantumazione di nuovi alberi, ma prevede anche un’attenta attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi.

“L’avvio degli interventi per il miglioramento dell’arredo urbano era un’attesa risposta per i cittadini, che desiderano poter godere appieno dei nostri parchi, delle aree verdi, del corso cittadino e delle piazze, soprattutto con l’arrivo della primavera e dell’estate. Questo è il miglior modo per rispondere a polemiche sterili e infondate, basate su narrazioni prive di fondamento. Basterebbe leggere con attenzione gli atti per comprendere che si tratta di un progetto strutturato, che non si riduce alla semplice piantumazione di qualche albero. C’è programmazione, cura del territorio, un impegno concreto per migliorare e arricchire l’arredo urbano della nostra città. Questi elementi smontano immediatamente qualsiasi attacco pretestuoso e privo di basi reali”, il commento dell’assessore all’Ambiente Dagnelli.